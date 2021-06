Nový strategický rámec EÚ má zlepšiť ochranu zdravia pri práci

Brusel 28. júna (TASR) - Európska komisia v pondelok oznámila, že obnovuje svoj záväzok aktualizovať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijíma strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027. Strategický rámec stanovuje kľúčové opatrenia potrebné na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nadchádzajúcich rokoch.



Posledné desaťročia priniesli určitý pokrok – smrteľné pracovné úrazy sa v EÚ od roku 1994 do roku 2018 znížili približne o 70 %. Aj napriek tomu však v 27-člennej Únii bolo v roku 2018 zaznamenaných viac ako 3300 smrteľných úrazov a 3,1 milióna úrazov bez smrteľných následkov. Každý rok zomrie na choroby z povolania viac ako 200.000 pracovníkov.



Aktualizovaný rámec zmobilizuje inštitúcie EÚ, členské štáty a sociálnych partnerov v otázkach spoločných priorít v oblasti ochrany pracovníkov. Nové opatrenia prispejú k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a podporia podniky, vrátane malých a stredných, aby sa stali produktívnejšími, konkurencieschopnejšími a udržateľnejšími.



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti pripomenul, že zásada 10 Európskeho piliera sociálnych práv dáva pracovníkom právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pri práci.



„Po koronakríze sa snažíme o obnovu k lepšiemu, a preto by táto zásada mala byť stredobodom našej činnosti. Pokiaľ ide o úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ, musíme prijať víziu nulovej úmrtnosti. Byť zdravý v práci nie je len o fyzickom stave, ale aj o našom duševnom zdraví a pohode," vysvetlil.



Komisia spresnila, že nová stratégia sa zameriava na tri ciele: zmena, prevencia a pripravenosť. Čiže riadenie zmeny, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia a zmena tradičného pracovného prostredia, zlepšenie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania a zvýšenie pripravenosti na budúce krízy.



Komisia za týmto účelom preskúma smernicu o pracoviskách a smernicu o zobrazovacích jednotkách a zaktualizuje ochranné limity pre azbest a olovo. Pripraví iniciatívu týkajúcu sa duševného zdravia pri práci, v rámci ktorej sa posúdia nové problémy súvisiace s duševným zdravím pracovníkov a predloží konkrétne usmernenia. V rámci boja proti rakovine a ochoreniam reprodukčného systému a dýchacej sústavy EK zaktualizuje aj európske predpisy o nebezpečných chemikáliách.



Na základe skúseností zo súčasnej pandémie koronavírusu EK v spolupráci s aktérmi v oblasti verejného zdravia vypracuje núdzové postupy a usmernenia pre rýchle zavedenie, vykonávanie a monitorovanie opatrení v prípade možných budúcich zdravotných kríz.



Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby aktualizovali svoje vnútroštátne stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby sa nové opatrenia dostali na pracoviská. EÚ chce zároveň zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní prísnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na celom svete.