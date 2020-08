Nový systém hodnotenia projektov v okresoch má zlepšiť transparentnosť

Bratislava 20. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zaviedlo nový systém hodnotenia projektov priamo v okresoch, aby sa predišlo netransparentnému výberu projektov, klientelizmu a rodinkárstvu. Okresy o svoje peniaze neprídu. Uviedol to tlačový odbor ministerstva v reakcii na nezaradeného poslanca Richarda Rašiho, ktorý tvrdí, že najmenej rozvinuté regióny dostali od vlády ďalšiu ranu.



Raši kritizuje, že vláda schválila materiál, ktorý prehodnotil zoznam schválených projektov z ročných priorít na rok 2020. Celková výška regionálneho príspevku sa z pôvodných zhruba 16,5 milióna eur zníži o štyri milióny. "Vicepremiérka Veronika Remišová a štátny tajomník Vladimír Ledecký (obaja Za ľudí) pred vyše mesiacom avizovali, že podpora najmenej rozvinutých okresov dostane nové pravidlá. K prehodnoteniu podpory predmetných projektov došlo najmä na základe preverenia ich prínosu k rozvoju najmenej rozvinutých okresov a k napĺňaniu cieľov akčných plánov," uviedol tlačový odbor MIRRI.



Časť projektov bola tiež zrušená pre podozrenie z možného konfliktu záujmov a klientelizmu pri procese schvaľovania projektov v okrese. "Časť projektov bola odstúpená od realizácie samotnými žiadateľmi o príspevok. O zámere prehodnotenia žiadostí o príspevok na regionálny rozvoj sme predsedov výborov vopred informovali," uviedlo ministerstvo.



Podľa MIRRI boli tiež všetky obce podporené, až na dve výnimky. "V jednej obci bol zrušený príspevok na rekonštrukciu cesty vedúcej k prevádzke člena výboru v okrese. Druhá obec nespĺňa všetky potrebné kritéria na poskytnutie regionálneho príspevku, avšak je potrebné dodať, že na rovnaký účel už samotná obec dostala niekoľko príspevkov zo štátneho rozpočtu aj z EÚ fondov," doplnilo ministerstvo.



Všetky zdroje (štyri milióny eur) boli vrátené na prerozdelenie do daných okresov a v súčasnosti sa uskutočňuje podľa vyjadrení ministerstva proces prideľovania príspevkov. "Okresy tak o svoje peniaze neprídu, tieto zdroje však budú využité efektívnejšie a prerozdelené transparentným spôsobom. Celý proces prerozdeľovania príspevku na regionálny rozvoj sme zefektívnili, aby sa finančné prostriedky dostali do okresov čo najrýchlejšie. Predpokladáme, že proces schvaľovania bude ukončený v mesiacoch september/október," doplnil tlačový odbor MIRRI s tým, že nastavenú latku protikorupčného a transparentného prerozdeľovania štátnych zdrojov plánuje ministerstvo dodržiavať aj naďalej. "Štátne peniaze nebudeme prerozdeľovať podľa politickej príslušnosti, ale transparentne a efektívne na zmysluplné projekty," dodalo ministerstvo.