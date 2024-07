Nový tranzitný colný systém spustia do prevádzky 28. júla

Bratislava 23. júla (TASR) - Nový tranzitný colný informačný systém finančnej správy začne fungovať v nedeľu 28. júla. Informoval o tom v utorok hovorca daniarov Daniel Súkup.



V súvislosti s nasadením modernizovaného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky plánuje finančná správa počas víkendu rozsiahlu odstávku systému, ktorý deklaranti používali doteraz. Odstávka sa uskutoční od soboty 27. júla 20.00 h do nedele 28. júla 2.00 h.



"V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a EKR-CIS," avizoval Súkup.



Dotýka sa to napríklad podávania colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pred vstupom a výstupom tovaru, podávania tranzitných colných vyhlásení na colnom úrade odoslania a colnom úrade určenia, doručovania elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne, či elektronickej komunikácie pre podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze.



Podrobnejšie informácie k projektu NCTS P5 sú aktualizované na internetovej stránke finančnej správy.



Nový tranzitný systém je jeden z projektov, ktorých zavedenie je pre slovenskú finančnú správu povinné. Táto povinnosť vyplýva z Vykonávacieho rozhodnutie Komisie (EÚ) z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe EÚ.