Nový úsek R4 odbremenil dopravu v Prešove o takmer 800 kamiónov denne

Bratislava 3. októbra (TASR) - Nový úsek R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa odbremenil Prešov o takmer 800 kamiónov denne. Motoristom, podľa dopravnej situácie v meste, môže ušetriť aj desať minút. Informovala o tom v utorok hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Priemerná denná intenzita dopravy na tomto úseku je v súčasnosti na úrovni približne 5600 vozidiel, z čoho 800 tvoria kamióny a 4800 osobné autá. Očakávame, že tieto čísla budú v priebehu ďalších mesiacov rásť, po pripojení druhej etapy predpokladáme premávku až na úrovni 15.000 vozidiel denne," uviedla NDS.



Zmena v tomto smere nastala podľa NDS najmä pre vodičov v smere do Sabinova, Lipian či Starej Ľubovne. Motoristi z týchto obcí už nemusia zachádzať do Prešova, ale po odbočení na D1, či už z Košíc alebo Popradu, sa dostanú na R4, kde ho obídu za pár minút.



Nový úsek s dĺžkou 4,3 kilometra NDS odovzdala motoristom do užívania v pondelok 25. septembra. Tunel Bikoš, ktorý je jeho súčasťou, má 1,15 kilometra.