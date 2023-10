Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF

Bratislava 18. októbra (OTS) -Cieľom úveru INVESTaktiv je zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k financovaniu znížením požadovanej úrovne zabezpečenia úveru poskytnutím záruky InvestEU a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť.Prevádzkový úver je možné poskytnúť až do výšky 300 000 eur so splatnosťou 5 až 8 rokov. Pri investičných úveroch je maximálna výška 500 000 eur so splatnosťou od 8 do 15 rokov, pričom po posúdení bankou sa môže predĺžiť až na 20 rokov., povedal:• sú slovenskými subjektami s aspoň 36 mesačnou podnikateľskou činnosťou,• zamestnávajú menej ako 250 riadnych zamestnancov,• majú ročný obrat do 50 mil. eur,• majú celkovú ročnú bilančnú sumu do 43 mil. eur.Podrobnejšie informácie o podmienkach úveru nájdete na: https://www.szrb.sk/produkty/investaktiv/