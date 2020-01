Nový vírus môže rast čínskej ekonomiky v 1. kvartáli spomaliť pod 5 %

Peking 29. januára (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa v 1. kvartáli tohto roka môže spomaliť na 5 %, prípadne ešte výraznejšie, keďže nový koronavírus zasiahol viaceré sektory čínskeho hospodárstva. Uviedol to ekonóm z Čínskej akadémie vied Čang Ming, podľa ktorého je pravdepodobné, že čínska vláda pristúpi k ďalším krokom na podporu ekonomiky.



Ako uviedol pre ekonomický časopis Caixin, epidémia by mohla zredukovať tempo rastu ekonomiky v 1. kvartáli približne o jeden percentuálny bod.



"Rast HDP by v 1. štvrťroku tohto roka mohol dosiahnuť 5 % a nemôžeme vylúčiť ani možnosť, že to bude ešte menej," povedal Čang Ming. Ekonóm pritom vychádza z predpokladu, že epidémia bude kulminovať na začiatku, prípadne v polovici februára a skončí koncom marca.



Podľa údajov štatistického úradu z polovice januára dosiahol rast čínskej ekonomiky vo 4. kvartáli minulého roka medziročne 6 % a za celý rok vzrástla čínska ekonomika o 6,1 %. To bol najslabší rast za takmer tri desaťročia, pod čo sa podpísal najmä obchodný spor s USA.



Pred časom zdroje z Pekingu uviedli, že čínska vláda plánuje stanoviť tohtoročný cieľ ekonomického rastu na zhruba 6 %. Minulý rok ešte počítala s rastom na úrovni 6 až 6,5 %. Tieto informácie sa však objavili omnoho skôr, než došlo k nástupu nového koronavírusu.



Podľa ekonóma sa dá očakávať, že v dôsledku nového koronavírusu a výrazného spomalenia na začiatku roka, dosiahne rast čínskej ekonomiky za celý rok 5,7 %. Ekonomické ciele čínskej vlády budú zverejnené v marci.