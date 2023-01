Nový zákon by mal upraviť podmienky pre kandidátov na podpredsedu ÚVO

Bratislava 19. januára (TASR) – Podmienky a predpoklady na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by sa mali od prvého mája tohto roka zmeniť. Podľa novely zákona predloženej do Národnej rady SR poslancami Milošom Svrčekom a Jozefom Hlinkom (obaja Sme rodina) by nemusel podpredseda ÚVO predkladať platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa tajné. Táto podmienka by sa na podpredsedu vzťahovala až po vymenovaní do funkcie.



Poslanci tiež navrhujú, aby mal podpredseda ÚVO nárok na požiadanie NBÚ o vykonanie bezpečnostnej previerky. Ak do siedmich mesiacov od vymenovania nezíska osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia tajné, vláda by ho mohla odvolať z funkcie. Zároveň by ho mohla odvolať aj vtedy, ak by počas výkonu svojej funkcie oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stratil.



Kandidát na predsedu ÚVO by musel aj naďalej deklarovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami ešte pred zvolením do funkcie ako predpoklad alebo podmienku svojho zvolenia do funkcie.



V súčasnosti sa od kandidátov na podpredsedu ÚVO požaduje, aby boli držiteľmi platného osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia tajné ešte pred vymenovaním do funkcie.