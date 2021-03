Nový zákon by mal znížiť podmienky na vyhlásenie významných investícií

Bratislava 13. marca (TASR) – Miernejšie podmienky na vydávanie osvedčení o významných investíciách, zúženie možnosti vyvlastňovania pozemkov pre tieto investície iba na štátne firmy či podpora výstavby strategických parkov. To sú hlavné zmeny v novom zákone o významných investíciách, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Nová legislatívna norma by mala v prípade jej schválenia parlamentom nahradiť zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií z roku 1999.



"Návrh nového zákona reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, respektíve území. Nový zákon zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k dokumentu.



Zatiaľ čo v súčasnosti platný zákon označuje za významnú investíciu stavbu s investičnými nákladmi najmenej 100 miliónov eur a podmienkou je tiež vytvorenie najmenej 300 pracovných miest, nový zákon znižuje tieto ukazovatele na 30 miliónov eur a 50 pracovných miest. Podmienka stomiliónovej investície by zostala zachovaná iba pre projekty verejno-súkromného partnerstva, ktorých realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba s majetkovou účasťou štátu v rozsahu najmenej 51 %.



Strategickým územím je podľa tohto návrhu súhrn pozemkov, ktorých celková výmera predstavuje najmenej 30 hektárov. Ak bude investičný projekt realizovaný v okrese, ktorý patrí k najmenej rozvinutým okresom, zníži sa hodnota požadovanej investície na polovicu. Podľa predloženého materiálu tak MH zmenami reaguje na "trendy v oblasti inteligentného priemyslu a zvyšovania produktivity".



Zásadná zmena by mala nastať aj v možnosti vyvlastňovania pozemkov. Predkupné právo k pozemkom, na ktorých sa má realizovať významná investícia a k stavbám na nich by mal mať po novom iba štát alebo právnické osoby, ktorých zriaďovateľom, majiteľom alebo jediným spoločníkom je štát. "Prakticky sa tak končí možnosť vyvlastňovať pozemky dotknutého územia súkromným investorom. Táto činnosť bude realizovaná výhradne organizáciami pod priamou kontrolou štátnych inštitúcií," ozrejmil rezort hospodárstva.