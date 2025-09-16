< sekcia Ekonomika
Nový zákon má zlepšiť podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov
Hlavnou úlohou právnej normy je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele návrhu nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Hlavnou úlohou právnej normy je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa MF účinná len čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie.
Novým zákonom sa majú upraviť napríklad práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere či spôsob výpočtu celkových nákladov spojených so spotrebiteľským úverom. Obsahuje aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
Návrh podľa predkladateľa sleduje viacero cieľov. „Ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku vzniku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov,“ vymenoval rezort financií v dôvodovej správe.
Poukázal na to, že poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008, keď boli v EÚ prijaté predchádzajúce pravidlá, pod vplyvom digitalizácie značne zmenilo. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov, o ktoré často žiadajú online. Na trh takisto prichádzajú noví účastníci. „Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov (krátkodobé úvery s vysokými nákladmi) a zavádza digitálne poskytovanie informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania,“ doplnilo ministerstvo.
Slovenská republika má podľa MF už v niektorých oblastiach týkajúcich sa spotrebiteľských úverov upravené viaceré povinnosti, ktoré zavádza nová európska smernica. Potrebné je však napríklad aj vyjasnenie nepresných znení niektorých ustanovení predchádzajúcej smernice. Spresnenie terminológie má zjednodušiť viaceré procesy, čo by zaistilo vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa a podporilo aj rozvoj vnútorného trhu EÚ s úvermi.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 20. novembra 2026.
Hlavnou úlohou právnej normy je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa MF účinná len čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie.
Novým zákonom sa majú upraviť napríklad práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere či spôsob výpočtu celkových nákladov spojených so spotrebiteľským úverom. Obsahuje aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
Návrh podľa predkladateľa sleduje viacero cieľov. „Ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku vzniku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov,“ vymenoval rezort financií v dôvodovej správe.
Poukázal na to, že poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008, keď boli v EÚ prijaté predchádzajúce pravidlá, pod vplyvom digitalizácie značne zmenilo. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov, o ktoré často žiadajú online. Na trh takisto prichádzajú noví účastníci. „Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov (krátkodobé úvery s vysokými nákladmi) a zavádza digitálne poskytovanie informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania,“ doplnilo ministerstvo.
Slovenská republika má podľa MF už v niektorých oblastiach týkajúcich sa spotrebiteľských úverov upravené viaceré povinnosti, ktoré zavádza nová európska smernica. Potrebné je však napríklad aj vyjasnenie nepresných znení niektorých ustanovení predchádzajúcej smernice. Spresnenie terminológie má zjednodušiť viaceré procesy, čo by zaistilo vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa a podporilo aj rozvoj vnútorného trhu EÚ s úvermi.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 20. novembra 2026.