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Nový zákon o energetickej efektívnosti zavedie povinný zber dát
V návrhu zákona sa aktualizujú aj pravidlá pre poskytovanie garantovanej energetickej služby (GES).
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Na Slovensku sa bude uplatňovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti, zbierať údaje o spotrebe energie a zmení sa aj definícia energetickej chudoby. Vyplýva to z návrhu nového zákona o energetickej efektívnosti z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom je do slovenskej legislatívy transponovať európsku smernicu o energetickej efektívnosti.
Zákon podľa MH prierezovo zasahuje do takmer každej energetickej legislatívy a upravuje a rozširuje všetky oblasti energetickej efektívnosti. „Vzhľadom na rozsah a komplexnosť legislatívnej zmeny bolo pristúpené k návrhu úplne nového zákona,“ vysvetlil rezort.
Princíp energetickej efektívnosti sa má uplatňovať vo všetkých základných plánovacích a koncepčných činnostiach, pri investičných projektoch, v procese verejného obstarávania a v strategickom plánovaní. Má sa takisto zlepšiť informovanosť o energetickej efektívnosti, napríklad zriadením jednotných kontaktných miest aj špecializovaných kontaktných miest pre domácnosti, najmä tie ohrozené energetickou chudobou.
Návrh rieši aj zber údajov. „Na stanovenie a plnenie nového cieľa energetickej efektívnosti je potrebné zaviesť zber údajov o spotrebe všetkých verejných subjektov a ich lokalizácii,“ píše rezort v predkladacej správe. Údaje budú posielať napríklad aj spoločenstvá vlastníkov bytov, dodávatelia energie, podniky so spotrebou energie nad 10 TJ alebo banky. Vzniknúť majú registre a databázy energetickej efektívnosti.
V návrhu zákona sa aktualizujú aj pravidlá pre poskytovanie garantovanej energetickej služby (GES). Ide o model financovania, pri ktorom dodávateľ na vlastné náklady zmodernizuje budovu a investíciu postupne spláca priamo z dosiahnutých a zmluvne garantovaných úspor. Verejné subjekty budú pri príprave projektov obnovy budov s podlahovou plochou väčšou ako 750 štvorcových metrov povinné vyhodnotiť technickú a ekonomickú realizovateľnosť využitia GES. Návrh zároveň vytvára rámec na kombinovanie GES s inými finančnými mechanizmami a grantmi.
Mení sa aj definícia energetickej chudoby v zákone o regulácii v sieťových odvetviach. Po novom sa ňou rozumie „nedostatočný prístup domácnosti k základným energiám zabezpečujúcim základné úrovne a dôstojné štandardy pre život a zdravie vrátane primeraného vykurovania, teplej vody, osvetlenia a elektriny pre spotrebiče, pričom tento nedostatočný prístup je spôsobený kombináciou najmä finančnej nedostupnosti, nedostatočného disponibilného príjmu, vysokých výdavkov na energie a nízkej energetickej efektívnosti obydlia“.
Presné kritériá pre identifikáciu týchto domácností a podrobnosti zberu dát stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo všeobecne záväznom právnom predpise. Zriadi k téme aj expertnú skupinu.
Zákon podľa MH prierezovo zasahuje do takmer každej energetickej legislatívy a upravuje a rozširuje všetky oblasti energetickej efektívnosti. „Vzhľadom na rozsah a komplexnosť legislatívnej zmeny bolo pristúpené k návrhu úplne nového zákona,“ vysvetlil rezort.
Princíp energetickej efektívnosti sa má uplatňovať vo všetkých základných plánovacích a koncepčných činnostiach, pri investičných projektoch, v procese verejného obstarávania a v strategickom plánovaní. Má sa takisto zlepšiť informovanosť o energetickej efektívnosti, napríklad zriadením jednotných kontaktných miest aj špecializovaných kontaktných miest pre domácnosti, najmä tie ohrozené energetickou chudobou.
Návrh rieši aj zber údajov. „Na stanovenie a plnenie nového cieľa energetickej efektívnosti je potrebné zaviesť zber údajov o spotrebe všetkých verejných subjektov a ich lokalizácii,“ píše rezort v predkladacej správe. Údaje budú posielať napríklad aj spoločenstvá vlastníkov bytov, dodávatelia energie, podniky so spotrebou energie nad 10 TJ alebo banky. Vzniknúť majú registre a databázy energetickej efektívnosti.
V návrhu zákona sa aktualizujú aj pravidlá pre poskytovanie garantovanej energetickej služby (GES). Ide o model financovania, pri ktorom dodávateľ na vlastné náklady zmodernizuje budovu a investíciu postupne spláca priamo z dosiahnutých a zmluvne garantovaných úspor. Verejné subjekty budú pri príprave projektov obnovy budov s podlahovou plochou väčšou ako 750 štvorcových metrov povinné vyhodnotiť technickú a ekonomickú realizovateľnosť využitia GES. Návrh zároveň vytvára rámec na kombinovanie GES s inými finančnými mechanizmami a grantmi.
Mení sa aj definícia energetickej chudoby v zákone o regulácii v sieťových odvetviach. Po novom sa ňou rozumie „nedostatočný prístup domácnosti k základným energiám zabezpečujúcim základné úrovne a dôstojné štandardy pre život a zdravie vrátane primeraného vykurovania, teplej vody, osvetlenia a elektriny pre spotrebiče, pričom tento nedostatočný prístup je spôsobený kombináciou najmä finančnej nedostupnosti, nedostatočného disponibilného príjmu, vysokých výdavkov na energie a nízkej energetickej efektívnosti obydlia“.
Presné kritériá pre identifikáciu týchto domácností a podrobnosti zberu dát stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo všeobecne záväznom právnom predpise. Zriadi k téme aj expertnú skupinu.