Nový zákon o obchodnom registri posunuli poslanci do 2. čítania
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenský obchodný register má prejsť zásadnou reformou. Nová právna úprava by mala zjednodušiť podnikanie, zvýšiť dôveryhodnosť údajov a prepojiť obchodný register s ďalšími štátnymi databázami. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o obchodnom registri, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Nová legislatíva má nahradiť súčasný zákon z roku 2003.
Zmena má podľa dôvodovej správy prispieť k znižovaniu administratívnej záťaže podnikateľov a reflektovať na technický vývoj a požiadavky súčasnosti. Zámerom je vytvoriť komplexný hmotnoprávny a procesnoprávny prístup, ktorý v jednom právnom predpise sústredí väčšinu pravidiel vedenia obchodného registra.
Nové znenie zákona rozširuje možnosti prepojenia obchodného registra s ostatnými, najmä referenčnými registrami, čím by sa mal znížiť počet administratívnych krokov zapísaných osôb. Tým sa má dosiahnuť zásada „jedenkrát a dosť“ a znížiť zaťaženie podnikateľského prostredia efektívnou spoluprácou orgánov verejnej moci.
Z organizačno-procesného hľadiska sa zachováva duálny systém zapisovania údajov do obchodného registra prostredníctvom registrového súdu a notára. Novinkou je možnosť rezervácie obchodného mena spoločnosti ešte pred jej vznikom. „V súvislosti s prvozápismi obchodných spoločností sa zavádza možnosť podania návrhu na registráciu aj bez dokladania živnostenského oprávnenia. V prípade jednoznačne špecifikovaného okruhu voľných živností vznikne živnostenské oprávnenie spoločnosti registráciou do obchodného registra,“ vysvetlil predkladateľ v dôvodovej správe.
Zároveň s cieľom zvýšenia dôveryhodnosti údajov v obchodnom registri navrhuje, aby zakladateľský dokument každej právnej formy obchodnej spoločnosti bol vyhotovený vo forme notárskej zápisnice alebo zmluvy autorizovanej advokátom.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 17. augusta 2026 vzhľadom na previazanie s vývojom a funkčnými požiadavkami nového systému obchodného registra financovaného z plánu obnovy a odolnosti.
