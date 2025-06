Nový zákon o podpore prioritných okresov mení spôsob ich hodnotenia

Bratislava 11. júna (TASR) - Postavenie regiónov na Slovensku sa bude hodnotiť na základe širšieho ukazovateľa regionálneho rozvoja a súčasný pojem najmenej rozvinuté okresy nahradia prioritné okresy. Vyplýva to z nového zákona o podpore prioritných okresov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Zrušili ním doterajší zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Zároveň novelizovali aj zákon o obecnom zriadení a katastrálny zákon s cieľom riešiť dlhoročné spory medzi obcami o hranice katastrálnych území.



„Cieľom návrhu zákona o podpore prioritných okresov je odklon od nedostačujúcej definície najmenej rozvinutých okresov, ktorá bola vymedzená iba na základe jediného ukazovateľa - podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku, a príklon k zavedeniu a definícii prioritných okresov, ktoré sa zakladajú na zhodnotení ukazovateľov vo viacerých oblastiach,“ priblížilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré zákon predložilo.



Doterajšia prax pri poskytovaní regionálneho príspevku podľa ministerstva ukázala, že je potrebné zabezpečiť efektívnejšie vyhlasovanie výziev, ako aj prijímanie a hodnotenie žiadostí o tento príspevok. Zákon tak prináša nový prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja, ktorý umožňuje robiť kvalifikovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia na základe objektívne overiteľných údajov.



Právna norma zavádza zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu, a to na základe rozšírenia oblastí, ktoré sú dôležité pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Nový ukazovateľ regionálneho rozvoja sa vypočíta podľa čiastkových ukazovateľov, akými sú sociálno-ekonomická oblasť, demografický stav či prístup k verejnej infraštruktúre a základným službám.



„Ministerstvo investícií bude na ročnej báze na svojom webovom sídle zverejňovať poradie okresov v zozname vybraných okresov zoradených podľa ukazovateľa regionálneho rozvoja, vrátane hodnotenia stavu okresu v jednotlivých oblastiach. Identifikované prioritné okresy budú predstavovať okresy s najväčšou potrebou podpory, zamerania zdrojov a s cieľom zintenzívnenia opatrení na zlepšenie ich situácie,“ doplnil predkladateľ.



Zákon o podpore prioritných okresov bude účinný od 1. augusta 2025.



Poslanci k zákonu schválili aj pozmeňujúce návrhy z výborov. Okrem iného nimi upravili zákon o obecnom zriadení. Po novom bude mať vláda právomoc vo výnimočných a taxatívne vymedzených prípadoch rozhodnúť o zmene hranice katastrálneho územia, a to na návrh niektorého zo zainteresovaných subjektov.



„V Slovenskej republike naďalej existujú spory medzi obcami o hranice katastrálnych území. Častokrát ide o dlhoročné spory medzi samosprávami, ktorých riešenie je extrémne náročné. V týchto prípadoch nastávajú situácie, ktoré nemusí vyriešiť ani súdne rozhodnutie,“ vysvetlili predkladatelia.



V súvislosti s touto zmenou upravili poslanci aj katastrálny zákon tak, aby rozhodnutia vlády bolo možné vykonať. Realizovať ich budú okresné úrady v sídle príslušného kraja.



Novela zákona o obecnom zriadení a katastrálneho zákona bude účinná dňom vyhlásenia.