< sekcia Ekonomika
Nový zákon o PZP má pomôcť poctivým vodičom a nastaviť férovejšiu cenu
Novela zákona o PZP od 1. augusta výrazne obmedzí počet nepoistených vozidiel na cestách a zavedie reálne vymáhateľné sankcie.
Autor OTS
Bratislava 23. apríla (OTS) - Nepoistené vozidlá už nebudú môcť jazdiť po našich cestách. Zabezpečiť to má novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), podľa ktorej bude pokutovaný vodič vozidla bez platného PZP a jeho vozidlo môže byť vyradené z evidencie vozidiel. Novela bude platiť od 1. augusta tohto roka.
Allianz víta zmenu zákona
Na Slovensku dnes jazdí približne 320 tisíc nepoistených vozidiel, čo predstavuje takmer 10 % všetkých áut, pričom podľa odhadu Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) je v evidencii až 600-tisíc vozidiel bez PZP. Hlavným problémom pritom nie je nedostatočná legislatíva, ale slabé a neefektívne vymáhanie pravidiel. Sankcie sa v praxi ukladajú len výnimočne, ich výška je nejednotná a veľká časť z nich sa ani nevyberie. Zmenu v zákone o PZP víta aj Allianz – Slovenská poisťovňa, podľa ktorej dlhodobo chýbal funkčný mechanizmus, ktorý by automaticky prepojil evidenciu vozidiel, kontrolu PZP a ukladanie sankcií. „Novelu zákona o PZP považujeme za kľúčový krok k férovejšiemu systému. Dlhodobo upozorňujeme, že vysoký počet nepoistených vozidiel deformuje celý systém PZP a nespravodlivo zaťažuje poctivých vodičov. Zavedenie mechanizmu, ktorý uprace evidenciu vozidiel a prinesie reálne vymáhateľné pravidlá, pomôže nielen poisťovniam, ale najmä zodpovedným motoristom. Slovensko sa tým zároveň môže výrazne posunúť k štandardom vyspelých krajín a zlepšiť svoju pozíciu aj v rámci Systému Zelenej karty,“ uviedol predseda predstavenstva Allianz Todor Todorov.
Slovensko na chvoste v systéme Zelenej karty
V rámci Systému Zelenej karty, do ktorého patrí 48 krajín Európy, časti severnej Afriky a Blízkeho východu, vrátane Slovenska, totiž s počtom 10 percent nepoistených vozidiel patríme k štátom s najvyššou mierou vozidiel bez PZP na obyvateľa. V susednom Česku je to len približne 1,6 percenta a v Poľsku dokonca 0,8 %. Nový systém má potenciál tento počet u nás výrazne znížiť.
Nastavenie férovejšej ceny
PZP kryje škody, ktoré svojím vozidlom spôsobíme na zdraví či majetku tretích osôb. Ak škodu spôsobí nepoistené vozidlo, je uhradená z garančného fondu SKP, do ktorého prispievajú poisťovne a v konečnom dôsledku poctiví motoristi. Len v minulom roku bolo z garančného fondu podľa SKP vyplatených 9,4 milióna eur za škody spôsobené nepoistenými vodičmi, v roku 2024 to bolo 7 miliónov eur. Samotná Allianz vyplatila v roku 2024 za tieto škody viac ako 1,4 milióna eur a minulý rok takmer 2,2 milióna eur. „Nový zákon o PZP by mal tento dlhodobo nespravodlivý stav postupne zmeniť. Cieľom je, aby sa cena PZP odvíjala od škodovosti poistených a zodpovedných vodičov, nie od tých, ktorí zákon ignorujú. Je to férové voči klientom aj nevyhnutné pre stabilitu celého systému,“ uzatvára T. Todorov.
