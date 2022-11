Nový zákon o štátnych hmotných rezervách upravuje aj ich financovanie

Bratislava 13. novembra (TASR) – Aktuálne platný zákon o štátnych hmotných rezervách z roku 2012 už nevyhovuje súčasným podmienkam a potrebám na riešenie krízových stavov. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR preto pripravila nový zákon, ktorý by mal zjednodušiť procesy a okrem iného upravuje aj financovanie štátnych hmotných rezerv. Vyplýva to z návrhu, ktorý SŠHR predložila do medzirezortného pripomienkového konania.



"Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách sa predkladá predovšetkým z dôvodu neaktuálnosti doterajšej právnej úpravy štátnych hmotných rezerv, ktorá nevyhovuje súčasným podmienkam a potrebám pre riešenie krízových stavov," uviedla SŠHR v dôvodovej správe k materiálu.



Do zákona sa tak napríklad dostáva povinnosť pre ochraňovateľov, aby požiadavku o finančný limit na bežné výdavky spojené s ochraňovaním mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob na nasledujúci kalendárny rok predložili správe rezerv každoročne do 28. februára. Správa rezerv tiež bude môcť započítať vzájomné pohľadávky pri plnení predmetu činnosti v oblasti obmien a zámen. Na toto započítanie už nebude potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva financií SR.



Nový zákon tiež špecifikuje finančné zabezpečenie štátnych hmotných rezerv, a to formou finančnej zábezpeky, bankovou zárukou alebo záložným právom na majetok podnikateľa. Zavádza sa tiež povinnosť prehodnocovania účelnosti, opodstatnenosti, kompatibility a životnosti jednotlivých položiek mobilizačných rezerv.



Štátne hmotné rezervy sa rozdeľujú do troch kategórií, a to hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby. Hmotné rezervy slúžia najmä na zabezpečenie energetickej a potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, mobilizačné rezervy sú určené na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a pohotovostné zásoby sú určené na okamžitú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého rôznymi druhmi krízových javov.