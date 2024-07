Nový zákon obmedzuje falošné recenzie aj umelé navyšovanie cien

Bratislava 6. júla (TASR) - Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla prináša zmeny, ktoré sa dotknú aj nakupovania cez internet. Obmedzuje falošné recenzie aj umelé navyšovanie cien. Upozornila na to Mária Auxtová, manažérka spoločnosti Shoptet.



"Zmeny predstavujú komplexnejšiu úpravu a priblíženie sa európskym štandardom. Väčšina obchodníkov je korektná, nájdu sa však aj takí, ktorí nekonajú eticky. Oceňujeme každý krok smerom k prehľadnejším a férovým podmienkam pre prevádzkovateľov e-shopov a ich zákazníkov," priblížila Auxtová. Za dôležité zmeny pre spotrebiteľov označuje napríklad vyššiu ochranu pred umelým navyšovaním cien či falošnými recenziami.



"Označenie zľava či akcia aj dnes funguje na vzbudenie záujmu zákazníka. A čím je väčšia, tým lepšie. Problém je, že niektoré e-shopy umelo navýšia pôvodnú cenu a prezentujú tak vyššiu zľavu, aká je v realite," upozornila Auxtová. Tento stav sa snaží zákon podľa nej zmeniť.



Poznamenala, že po novom má obchodník povinnosť v každom oznámení o akcii uviesť predchádzajúcu cenu daného tovaru, pričom za takú cenu bude považovaná najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období 30 dní pred zľavou. Ak sa tovar predával kratšie ako 30 dní, uvedie sa najnižšia cena od začiatku predaja.



Mnoho ľudí si podľa nej pred nákupom kontroluje recenzie daného tovaru. Aj preto myslí zákon na zabezpečenie ich pravdivosti. Majitelia e-shopov majú podľa zákona zariadiť, aby recenzie pochádzali od ľudí, ktorí produkt skutočne kúpili, respektíve použili. V opačnom prípade môže ísť o falošnú recenziu. "E-shopy môžu napríklad pridávanie recenzií obmedziť len na zaregistrovaných používateľov, ktorí si daný produkt v minulosti objednali," vysvetlila Auxtová. Za falošnú recenziu sa podľa nej považuje aj prípad, keď sám obchodník poverí inú osobu, aby poskytla falošné spotrebiteľské hodnotenia alebo odporúčania.



"Pre biznis a jeho zachovanie je dôležitá aj nová úprava pokút. Tie sa po novom odvíjajú od ročného obratu a majú maximálnu výšku," dodala Auxtová. Znižuje sa podľa nej tak pravdepodobnosť, že by jedna či dve sankcie mohli byť pre e-shop likvidačné. V prípade porušenia zákona hrozí pokuta v hodnote 2 % z ročného obratu do výšky 200.000 eur.