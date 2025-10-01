< sekcia Ekonomika
Nový zákon podľa opozície stále neprináša adresnú energopomoc
Hargaš kriticky vníma vytvorenie nového registra údajov o všetkých obyvateľoch SR na účely posúdenia nároku na energopomoc.
TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Nový zákon o energopomoci neprináša adresnú pomoc, ale ide stále o plošné „rozhadzovanie“ peňazí. Chybou je tiež snaha vlády minúť na to peniaze z eurofondov, ktoré by sa mali použiť na úplne iný účel. Uviedli to v reakcii na v stredu schválený zákon viacerí opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Tento zákon berieme ako priznanie, že podľa vlády na Slovensku 90 až 95 % ľudí je chudobných a potrebuje energopomoc. My si to nemyslíme. Myslíme si, že to je v čase konsolidácie zbytočné rozhadzovanie peňazí,“ zhodnotil prijatú právnu normu poslanec opozičného PS Ján Hargaš, ktorý nesúhlasí ani s ich preplatením z eurofondov.
Kriticky tiež vníma vytvorenie nového registra údajov o všetkých obyvateľoch SR na účely posúdenia nároku na energopomoc. „My sme navrhovali, aby v tomto zákone bola možnosť ľudí odmietnuť takýto rozsiahly zber údajov, ktorý plánuje ministerstvo hospodárstva. Pôjde o najcitlivejšie údaje o príjmoch a majetku a s tým nesúhlasíme. Tento náš návrh bol zamietnutý, takže preto sme sa nemohli pridať k podpore tohto zákona,“ doplnil Hargaš. Lepším riešením by bolo podľa neho zaviesť príspevok na bývanie, ktorý PS dlhodobo presadzuje a pri ktorom sa zbierajú iba údaje o tých ľuďoch, ktorí o pomoc sami požiadajú.
Opozičné KDH rovnako kritizuje zámer preplatiť plánovanú sumu energopomoci v budúcom roku 435 miliónov eur z eurofondov. „Energopomoc by mala byť adresná, tým pádom by nemusela byť v takej vysokej sume, ale pomohla by tým ľuďom, ktorí sú najviac zraniteľní. Len vláda sa to rozhodla urobiť tak, že tie peniaze, čo majú ísť na eurofondy, tak ideme doslova spáliť v kotloch a ideme pomôcť až 90 % ľudí,“ konštatoval predseda poslaneckého klubu hnutia Igor Janckulík.
Jeho stranícky kolega Martin Šmilňák sa preto domnieva, že nejde o energopomoc, ale „energoúplatok“, ktorý dostanú takmer všetci na Slovensku ako malú náhradu za konsolidáciu verejných financií. „Mohli sme za to napríklad aj zatepliť obydlia alebo vymeniť kotly za efektívnejšie a mohli sme takto oveľa viac ušetriť,“ domnieva sa opozičný poslanec.
Parlament v stredu definitívne schválil nový zákon o adresnej energopomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Domácnosti tak budú od budúceho roka dostávať adresnú pomoc a ku koncu tohto roka dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie. Podrobnosti o pomoci stanoví nariadenie, ktoré ešte musí schváliť vláda.
