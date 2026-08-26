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< sekcia Ekonomika

Nový zákon upraví dohľad nad bezpečnosťou digitálnych výrobkov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Nový zákon má byť účinný od 1. januára 2027, niektoré jeho ustanovenia potom od 11. decembra 2027.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Upraviť pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kybernetickej bezpečnosti produktov s digitálnymi prvkami, najmä jeho postavenia ako orgánu dohľadu nad trhom pre tieto výrobky, má návrh nového zákona o kybernetickej odolnosti. Právnu normu z dielne NBÚ v stredu schválila vláda.

Účelom je prevzatie európskeho nariadenia o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami do slovenského právneho poriadku. Ide o novú reguláciu Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti, ktorá sa vzťahuje na všetky produkty s digitálnymi prvkami priamo alebo nepriamo pripojenými k inému zariadeniu alebo sieti. Výnimkou sú niektoré výrobky s otvoreným zdrojovým kódom alebo produkty, na ktoré sa už vzťahujú existujúce pravidlá, ako napríklad oblasť zdravotníckych pomôcok, letectva alebo automobilov.

Produkt s digitálnymi prvkami je výrobok, ktorý obsahuje alebo je prepojený s digitálnym obsahom alebo službou tak, že bez nich by nevedel plniť svoju hlavnú funkciu. Príkladom sú smart telefóny, hodinky, televízory či iné podobné prístroje.

„Návrh zákona upravuje a precizuje najmä procesnú stránku výkonu dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, taktiež práva a povinnosti hospodárskeho subjektu v súvislosti s produktmi s digitálnymi prvkami a ich uvedením a sprístupňovaním na trh a oprávnenia NBÚ pre prípad, že hospodárske subjekty dobrovoľne nebudú dodržiavať ustanovenia nariadenia EÚ,“ priblížil v dôvodovej správe predkladateľ.

NBÚ má podľa návrhu monitorovať a overovať dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktoré im vyplývajú z príslušného európskeho nariadenia. V tejto súvislosti bude mať kompetencie zastupovať SR v rôznych platformách súvisiacich s výkonom dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, poskytovať odborné poradenstvo hospodárskym subjektom, spolupracovať pri výkone dohľadu s vymenovanými subjektmi, plniť informačné povinnosti, ako aj ukladať sankcie za neplnenie povinností.

„Národný bezpečnostný úrad bude vydávať metodiky, politiky a štandardy. Účelom štandardov bude najmä ozrejmiť niektoré postupy súvisiace s výkonom dohľadu nad trhom, aby nielen orgán dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, ale aj hospodárske subjekty mali primerané informácie potrebné v súvislosti s výkonom dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami,“ doplnil predkladateľ.

Nový zákon má byť účinný od 1. januára 2027, niektoré jeho ustanovenia potom od 11. decembra 2027.
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