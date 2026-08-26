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Nový zákon upraví dohľad nad bezpečnosťou digitálnych výrobkov
Nový zákon má byť účinný od 1. januára 2027, niektoré jeho ustanovenia potom od 11. decembra 2027.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Upraviť pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kybernetickej bezpečnosti produktov s digitálnymi prvkami, najmä jeho postavenia ako orgánu dohľadu nad trhom pre tieto výrobky, má návrh nového zákona o kybernetickej odolnosti. Právnu normu z dielne NBÚ v stredu schválila vláda.
Účelom je prevzatie európskeho nariadenia o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami do slovenského právneho poriadku. Ide o novú reguláciu Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti, ktorá sa vzťahuje na všetky produkty s digitálnymi prvkami priamo alebo nepriamo pripojenými k inému zariadeniu alebo sieti. Výnimkou sú niektoré výrobky s otvoreným zdrojovým kódom alebo produkty, na ktoré sa už vzťahujú existujúce pravidlá, ako napríklad oblasť zdravotníckych pomôcok, letectva alebo automobilov.
Produkt s digitálnymi prvkami je výrobok, ktorý obsahuje alebo je prepojený s digitálnym obsahom alebo službou tak, že bez nich by nevedel plniť svoju hlavnú funkciu. Príkladom sú smart telefóny, hodinky, televízory či iné podobné prístroje.
„Návrh zákona upravuje a precizuje najmä procesnú stránku výkonu dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, taktiež práva a povinnosti hospodárskeho subjektu v súvislosti s produktmi s digitálnymi prvkami a ich uvedením a sprístupňovaním na trh a oprávnenia NBÚ pre prípad, že hospodárske subjekty dobrovoľne nebudú dodržiavať ustanovenia nariadenia EÚ,“ priblížil v dôvodovej správe predkladateľ.
NBÚ má podľa návrhu monitorovať a overovať dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktoré im vyplývajú z príslušného európskeho nariadenia. V tejto súvislosti bude mať kompetencie zastupovať SR v rôznych platformách súvisiacich s výkonom dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, poskytovať odborné poradenstvo hospodárskym subjektom, spolupracovať pri výkone dohľadu s vymenovanými subjektmi, plniť informačné povinnosti, ako aj ukladať sankcie za neplnenie povinností.
„Národný bezpečnostný úrad bude vydávať metodiky, politiky a štandardy. Účelom štandardov bude najmä ozrejmiť niektoré postupy súvisiace s výkonom dohľadu nad trhom, aby nielen orgán dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, ale aj hospodárske subjekty mali primerané informácie potrebné v súvislosti s výkonom dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami,“ doplnil predkladateľ.
Nový zákon má byť účinný od 1. januára 2027, niektoré jeho ustanovenia potom od 11. decembra 2027.
Účelom je prevzatie európskeho nariadenia o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami do slovenského právneho poriadku. Ide o novú reguláciu Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti, ktorá sa vzťahuje na všetky produkty s digitálnymi prvkami priamo alebo nepriamo pripojenými k inému zariadeniu alebo sieti. Výnimkou sú niektoré výrobky s otvoreným zdrojovým kódom alebo produkty, na ktoré sa už vzťahujú existujúce pravidlá, ako napríklad oblasť zdravotníckych pomôcok, letectva alebo automobilov.
Produkt s digitálnymi prvkami je výrobok, ktorý obsahuje alebo je prepojený s digitálnym obsahom alebo službou tak, že bez nich by nevedel plniť svoju hlavnú funkciu. Príkladom sú smart telefóny, hodinky, televízory či iné podobné prístroje.
„Návrh zákona upravuje a precizuje najmä procesnú stránku výkonu dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, taktiež práva a povinnosti hospodárskeho subjektu v súvislosti s produktmi s digitálnymi prvkami a ich uvedením a sprístupňovaním na trh a oprávnenia NBÚ pre prípad, že hospodárske subjekty dobrovoľne nebudú dodržiavať ustanovenia nariadenia EÚ,“ priblížil v dôvodovej správe predkladateľ.
NBÚ má podľa návrhu monitorovať a overovať dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktoré im vyplývajú z príslušného európskeho nariadenia. V tejto súvislosti bude mať kompetencie zastupovať SR v rôznych platformách súvisiacich s výkonom dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, poskytovať odborné poradenstvo hospodárskym subjektom, spolupracovať pri výkone dohľadu s vymenovanými subjektmi, plniť informačné povinnosti, ako aj ukladať sankcie za neplnenie povinností.
„Národný bezpečnostný úrad bude vydávať metodiky, politiky a štandardy. Účelom štandardov bude najmä ozrejmiť niektoré postupy súvisiace s výkonom dohľadu nad trhom, aby nielen orgán dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami, ale aj hospodárske subjekty mali primerané informácie potrebné v súvislosti s výkonom dohľadu nad trhom pre produkt s digitálnymi prvkami,“ doplnil predkladateľ.
Nový zákon má byť účinný od 1. januára 2027, niektoré jeho ustanovenia potom od 11. decembra 2027.