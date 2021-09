Nový závod Infineonu v Rakúsku vygeneruje ďalší rast

Mníchov 17. septembra (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon očakáva, že jeho nový závod na výrobu polovodičov v Rakúsku prinesie dodatočné ročné tržby v hodnote 2 miliárd eur. Uviedol to v piatok člen predstavenstva Jochen Hanebeck.



To predstavuje nárast o 200 miliónov eur, aj keď potrvá zhruba štyri až päť rokov, kým bude závod plne v prevádzke, poznamenal a dodal, že vzhľadom na globálny nedostatok polovodičov je otvorenie závodu výborne načasované.



Generálny riaditeľ skupiny Reinhard Ploss uviedol, že spoločnosť Infineon nevyužije situáciu na to, aby zvýšila ceny na neprimeranú úroveň, aj keď očakáva, že ceny na trhu s polovodičmi pravdepodobne porastú. A to aj preto, že zmluvní výrobcovia a dodávatelia sú stále drahší.



Aj Ploss predpovedal pokračovanie rastu v nasledujúcich rokoch, pričom poukázal na zrýchľovanie elektrifikácie a digitalizácie. Infineon bude podľa neho z tohto trendu profitovať v dlhodobom časovom horizonte, keďže „trhy rastú“.



Náklady na závod spoločnosti Infineon v rakúskom Villachu sa odhadujú na 1,6 miliardy eur vrátane ďalšieho rozšírenia výrobných zariadení v najbližších rokoch.



V prvej fáze bude vyrábať čipy predovšetkým na uspokojenie dopytu automobilového priemyslu, dátových centier a výroby slnečnej a veternej energie.



Výrobcovia automobilov a elektroniky zápasia s globálnym nedostatkom čipov, čiastočne pre nárast dopytu po počítačových technológiách, pretože ľudia pracovali z domu po vypuknutí pandémie nového koronavírusu.