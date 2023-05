Nový závod spoločnosti ACC na severe Francúzska začne prevádzku

Paríž 29. mája (TASR) - Nemecko-francúzsky výrobca Automotive Cells Company (ACC) otvorí v utorok (30. 5.) o 13.00 h SELČ vo Francúzsku nový závod. Na slávnostnej ceremónii v severofrancúzskom meste Billy-Berclau sa zúčastnia francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire, jeho taliansky rezortný kolega Adolfo Urso a nemecký minister dopravy Volker Wissing. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Okrem francúzskeho závodu stavia ACC továrne aj v nemeckom Kaiserslauterne a talianskom Termoli. Celkový objem investícií sa odhaduje na viac než 7 miliárd eur. ACC je spoločný podnik automobiliek Stellantis a Mercedes-Benz a francúzskeho energetického koncernu TotalEnergies.



Sever Francúzska sa rozvíja ako centrum elektromobility so štyrmi veľkými závodmi na výrobu batérií v blízkosti tovární popredných automobiliek. V regióne sa do odvetvia plánujú miliardové investície, ktoré by mali priniesť tisíce nových pracovných miest.