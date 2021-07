Nový závod v Partizánskom dokončí výrobca chirurgických setov na jeseň

Partizánske 13. júla (TASR) - Výstavbu nového závodu v priemyselnom parku v partizánskej mestskej časti Malé Bielice americký výrobca chirurgických setov ukončí na jeseň tohto roka. Informoval o tom po júlovom kontrolnom dni na stavbe primátor Jozef Božik.



"Firma Medline už postupne realizuje nábor nových zamestnancov, počas prvého kvartálu budúceho roka tak začne aj s produkciou. Pokiaľ všetko pôjde dobre, firma je pripravená budovať ďalšiu výrobnú halu. Medicínsky priemysel tak v našom meste vytvorí stovky nových pracovných miest," uviedol Božik.



Investor podľa neho počíta aj s vybudovaním vodozádržných opatrení. "Cieľom firmy je, aby stavba bola energeticky efektívna a zároveň čo najviac priateľská k životnému prostrediu," skonštatoval.



Spoločnosť presunie do Partizánskeho výrobu z Bánoviec nad Bebravou, kde doposiaľ pôsobí. Do projektu investuje približne 26 miliónov eur, vytvoriť chce ďalších 300 pracovných miest, ktoré doplnia súčasných 200. Investor plánuje v meste v budúcnosti postaviť i distribučné centrum, rovnako nevylúčil, že sa v budúcnosti zameria i na výskum a vývoj.



Firma sa na Slovensku zameriava na výrobu jednorazových sterilných chirurgických setov, ktoré dodáva do nemocníc. Výstavbou nového závodu sleduje rozšírenie trhu v strednej Európe.