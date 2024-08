Nový Zéland čelí silnej migračnej vlne

Wellington 13. augusta (TASR) - Nový Zéland čelí v poslednom období silnej vysťahovaleckej vlne. Za 12 mesiacov do konca júna 2024 z krajiny poznamenanej stúpajúcou nezamestnanosťou a slabým hospodárskym rastom odišlo 131.200 ľudí. Podľa predbežných údajov, ktoré zverejnil v utorok štatistický úrad Nového Zélandu, je to najvyššia hodnota zaznamenaná za ročné obdobie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Približne tretina migrujúcich obyvateľov smerovala do Austrálie. Čistá migrácia, teda rozdiel medzi počtom prichádzajúcich a odchádzajúcich ľudí, zostáva na vysokej úrovni, ekonómovia očakávajú, že sa bude znižovať, keďže počet cudzincov, ktorí sa chcú presťahovať na Nový Zéland, klesá v dôsledku slabnúcej ekonomiky. Z krajiny v sledovanom období odišlo 80.174 jej občanov, čo je takmer dvojnásobok počtu zaznamenaného pred pandémiou ochorenia COVID-19.



Obyvatelia Nového Zélandu frustrovaní rastúcimi životnými nákladmi, vysokými úrokovými sadzbami a menším počtom pracovných príležitostí podľa ekonómov hľadajú možnosti uplatnenia v Austrálii, Spojenom kráľovstve a inde. Austrália navyše aktívne ponúka možnosť presťahovania sa kvalifikovaným pracovníkom v profesiách, ktorých má sama nedostatok, ako sú učitelia alebo ošetrovatelia, čo priťahuje Novozélanďanov, ktorí na prácu v tejto krajine nepotrebujú víza.