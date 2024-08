Wellington 26. augusta (TASR) - Nový Zéland obnoví prieskum ložísk ropy a zemného plynu v mori a uľahčí dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Oznámil to v pondelok novozélandský premiér Christopher Luxon. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Od roku 2018 platí na Novom Zélande s výnimkou regiónu Taranaki na Severnom ostrove krajiny zákaz prieskumu potenciálnych ložísk ropy a zemného plynu. Súčasná stredopravá vláda to chce zmeniť s cieľom prilákať investície do energetického plynárenského sektora krajiny. Minister energetiky Simeon Brown uviedol, že ťažba zemného plynu v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 12,5 % a v prvých troch mesiacoch roka 2024 sa znížila o ďalších 27,8 %, čo viedlo k výpadkom v dodávkach energií na celoštátnej úrovni. Obnoviteľné zdroje vrátane vodnej, slnečnej a veternej energie nedokázali tento nedostatok vyrovnať, zdôraznila vláda.