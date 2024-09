Nový Zéland zvyšuje poplatky pre turistov na takmer trojnásobok

Wellington 3. septembra (TASR) - Nový Zéland pripravuje výrazné zvýšenie vstupného poplatku pre zahraničných turistov. Tí budú musieť od nasledujúceho mesiaca zaplatiť za vstup do krajiny takmer trojnásobne viac než doteraz. Vláda si od toho sľubuje podporu ekonomike a službám poskytovaným v rámci cestovného ruchu, organizácie pôsobiace v turizme sa však obávajú, že nový poplatok je vysoký a turistov bude odrádzať. TASR o tom informuje na základe správy serveru BBC.



Nový Zéland zaviedol poplatok v roku 2019, pričom zahraničným turistom doteraz účtoval za vstup 35 novozélandských dolárov (19,70 eura). Od 1. októbra sa však tento poplatok zvyšuje na 100 NZD (56,28 eura).



Avšak organizácia Tourism Industry Aotearoa (TIA) považuje nový poplatok za prekážku turizmu. Uviedla, že pre zahraničných záujemcov bude návšteva Nového Zélandu ešte drahšia ako doteraz. Krajina láka kultúrou domorodých Maorov a úžasnou scenériou vrátane ľadovcov, sopiek či tyrkysových jazier. Mnohých turistov však odrádza dlhá cesta na Nový Zéland, ktorá je spojená aj s vyššími nákladmi na dopravu.



"Zotavovanie cestovného ruchu na Novom Zélande zaostáva za inými krajinami a vyšší poplatok iba zníži našu konkurencieschopnosť," povedala šéfka TIA Rebecca Ingramová. Po zavedení poplatku vo výške 35 NZD v roku 2019 totiž prišla pandémia nového koronavírusu a Nový Zéland svoje hranice na 2,5 roka turistom zatvoril. Tí sa do krajiny mohli vrátiť až v auguste 2022.



Odvtedy sa počet zahraničných návštevníkov na úroveň z rokov pred pandémiou nového koronavírusu nedostal. Vlani navštívili Nový Zéland menej než tri milióny zahraničných turistov. To sú zhruba tri štvrtiny oproti úrovni spred pandémie.



Minister pre cestovný ruch Matt Doocey s názorom TIA nesúhlasí. Tvrdí, že poplatok vo výške 100 NZD nie je takým problémom, pretože nedosahuje ani 3 % zo sumy, ktorú väčšina turistov počas dovolenky na Novom Zélande minie.



Nový Zéland nie je jedinou krajinou, ktorá zaviedla vstupný poplatok pre turistov. K ďalším patria Indonézia, Island, Kostarika, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Chorvátsko či Taliansko.



(1 EUR = 1,7767 NZD)