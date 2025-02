Nových zamestnancov do vodnej dopravy hľadajú aj medzi študentmi škôl

Bratislava 5. februára (TASR) - V priestoroch osobného prístavu na Fajnorovom nábreží v Bratislave odštartoval tretí ročník podujatia Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch. Cieľom podujatia je zatraktívniť profesie vo vodnej doprave a prilákať budúcich pracovníkov, najmä absolventov stredných a vysokých škôl. V stredu o tom informovali štátna tajomníčka Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková a štátny tajomník z Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Marek Hrabuľák.



"Na Slovensku, ale aj v Európskej únii je problém s rozličnými druhmi profesií a odlev profesií zaznamenávame aj vo vodnej doprave. Takže toto podujatie slúži k tomu, aby sme prilákali a motivovali mladých ľudí, študentov na to, aby sa stali, či už kapitánmi, dôstojníkmi, stevardami alebo pracovníkmi vo vodnej doprave," povedala Žiláková s tým, že profesie vo vodnej doprave by mali byť pre študentov atraktívne, pretože im ponúkajú možnosť cestovania a spoznávania nových krajín.



Harbuľák spresnil, že počty študentov v odboroch gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu sú na Slovensku stabilné, avšak ich uplatnenie v týchto profesiách je po skončení školy veľmi nízke. "Zamestnávatelia poskytujú na Slovensku viac ako 6000 miest pre systém duálneho vzdelávania, ale len 15 percent z týchto 6000 miest sa aktívne využíva. Týmto podujatím, na ktorom sú účastné stredné odborné školy, ale aj zamestnávatelia, chceme prispieť k tomu, aby sa táto uplatniteľnosť zvýšila," dodal Harbuľák.



Podujatie je organizované pod záštitou rezortu dopravy a rezortu cestovného ruchu a športu. Pre záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť sú počas dvoch dní od 5. do 6. februára pripravené prehliadky lodí, nákladného prístavu, ukážky povolaní a pracovné ponuky zamestnávateľov či prezentácie škôl a ich študijných odborov, a to v čase od 9.00 do 15.00 h.