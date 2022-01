Nových zamestnancov hľadalo vlani 1500 škôl, je to pätinový nárast

Na archívnej snímke z 31. októbra 2016 učiteľka vysvetľuje učivo žiakom prvého ročníka na vyučovaní v Základnej škole v Bystranoch. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 25. januára (TASR) – V školstve narástla potreba nových pracovníkov, zamestnancov hľadalo vlani viac než 1500 škôl, čo je o pätinu viac než rok predtým. Vyplýva to z analýzy portálu Edujobs.sk, ktorý patrí do portfólia platformy Profesia.sk. Portál za rok 2021 zaznamenal celkovo 6091 pracovných ponúk v slovenskom školstve. Je to najviac od vzniku portálu v roku 2013.Hovorkyňa Profesie Nikola Richterová spresnila, že z vyše 6000 pracovných ponúk väčšinu (4936) tvorili pedagogické pozície.skonštatovala hovorkyňa.Takisto sa zvyšuje aj počet škôl, ktoré zháňajú nových zamestnancov. Kým vlani to bolo vyše 1500, rok predtým okolo 1400, v rokoch 2018 a 2019 okolo 1000 a v predošlých rokoch menej než tisíc.Najviac inzerátov pritom uverejňujú základné školy. Tvoria 21 % zo všetkých školských ponúk.vymenovala hovorkyňa. Práve o učenie na základných školách je však z pohľadu pedagógov najnižší záujem. Na takúto pozíciu vlani zareagovali v priemere štyria uchádzači, v prípade prvého stupňa dokonca o jedného menej.Naopak, väčší záujem je o pôsobenie v materských školách či o post vychovávateľa. Na jednu ponuku práce tu totiž zareagovalo v priemere osem, resp. 12 ľudí.skonštatovala hovorkyňa s tým, že školy mali vlani najmenší problém s hľadaním nových ľudí na pozície informátorov (v priemere 69 reakcií na jeden inzerát), recepčných (60) či sekretárok (48).Naopak, najťažšou úlohou vlani bolo zohnať nového riaditeľa školy. Na jednu takúto pracovnú ponuku zareagoval v priemere iba jediný uchádzač. Rovnaká bola situácia pri pozíciách ako hlavný kuchár či učiteľka na základnej umeleckej škole.