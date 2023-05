Novým členom APZD sa stal Zväz odpadového priemyslu

Bratislava 2. mája (TASR) - Zväz odpadového priemyslu (ZOP), reprezentujúci podnikateľov v sektore odpadového hospodárstva v SR, sa stal novým členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Spoločne chcú riešiť zhoršujúcu sa situáciu v spracovaní odpadov a posilniť vzťahy s priemyselnými a dopravnými zväzmi. Rozšírením APZD zastupuje už viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 13 zväzov, 1500 firiem a 180.000 zamestnancov v priemysle a doprave.



"APZD sa rozrastá o ďalšieho významného člena. Máme z toho radosť, keďže odpadové hospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou priemyselných činností a musíme mu venovať dostatočnú pozornosť a podporu. Spoločne budeme prinášať a presadzovať riešenia, ktoré zvýšia efektivitu a udržateľnosť priemyselných činností," uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.



V súčasnosti na Slovensku modernizácia spracovania odpadu má podľa APZD značný deficit. Asociácia uviedla, že v porovnaní s vyspelými štátmi EÚ významne zaostávame v recyklácii, v spracovaní reziduálneho, ale aj nebezpečného odpadu. V dôsledku nevybudovanej infraštruktúry takmer polovica ročnej produkcie odpadu prúdi na skládky odpadov.



Lasz zároveň zdôraznil, že situácia v odpadovom hospodárstve sa zhoršuje. Uviedol, že pred niekoľkými rokmi vedeli jedno auto zrecyklovať tak, že z neho zostalo 170 gramov nezhodnotiteľného odpadu, no dnes odpad predstavuje 17 kilogramov. "Vrátili sme sa tým do roku 1995. Nie je to preto, že by sme vyrábali väčšie autá. Je to odrazom rozpadu systému odpadového hospodárstva, chýbajúcich technológií a straty spracovateľských kapacít," dodal Lasz.



Členstvom v APZD chce ZOP posilniť vzťahy s priemyselnými a dopravnými zväzmi, vzájomnú výmenu názorov a skúseností z praxe. "Chýba nám transparentná legislatíva a funkčný informačný systém odpadového hospodárstva, ktorý by bol pred spustením do prevádzky poskytnutý firmám na otestovanie," uzavrel generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.