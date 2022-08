Novým dopravcom na trati Bratislava-Komárno bude Leo Express

Bratislava 17. augusta (TASR) - Novým železničným dopravcom na trati Bratislava-Komárno bude Leo Express. Nový dopravca by mal začať premávať od 10. decembra 2023 na najbližších deväť rokov, teda do 9. decembra 2032. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



V súťaži na železničného dopravcu na trať Bratislava - Dunajská Streda - Komárno podľa neho predložila spoločnosť Leo Express najvýhodnejšiu ponuku.



"O výsledku okrem ceny rozhodovali aj kvalitatívne kritériá ako počet miest na sedenie, klimatizované vozne, toalety či nízkopodlažnosť. Verím, že s novým dopravcom a jeho službami budú cestujúci spokojní," uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina).



O účasť v tendri prejavilo záujem 7 dopravcov, vo finále okrem spoločnosti Leo Express predložili svoje ponuky Železničná spoločnosť Slovensko a Yosaria Trains.



Víťaz súťaže by mal na trati jazdiť od 10. decembra 2023, je však možné, že to bude už o rok skôr. "Na základe odporúčania hodnotiacej komisie ponúkneme Leo Express možnosť prepravovať cestujúcich medzi Bratislavou a Komárnom už od 11. decembra 2022," uzavrel minister dopravy.