Bratislava 31. januára (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Aliter Technologies sa stal Ján Grujbár. Slovensko-kanadská technologická firma zameraná na vývoj a výrobu špeciálnych komunikačných systémov, softvérové riešenia či cloud a kyberbezpečnosť mení vrcholový manažment. Zmena je reakciou na významný rast spoločnosti.



"V minulom roku sme vyhrali 30-miliónový kontrakt pre Severoatlantickú alianciu. Máme ambíciu naďalej rásť, a byť úspešní aj v zahraničí, zamerať sa pritom chceme okrem špeciálnych systémov najmä na cloud a kyberbezpečnosť, tie hýbu svetom a ovplyvňujú ako ľudí, tak aj firmy," uviedol nový generálny riaditeľ Grujbár.



Podľa neho práve pandémia prispela k revolúcii v oblasti rozvoja cloudu aj kyberbezpečnosti. "Pandémia potvrdila, že bez cloudu by sme padli na kolená. Vďaka cloudu si firmy zachovali business kontinuitu a udržali zamestnanosť, aplikácie a služby boli dostupné, žiaci sa mohli učiť online. V nasledujúcej dekáde budú prítomnosť a prínos cloudu ešte citeľnejšie," uviedol Grujbár.



Ako doplnil, z rastu môže ťažiť celý IT sektor. "Na Slovensku máme mnoho kvalitných IT odborníkov a firiem, ktoré z toho môžu vyťažiť. Nielen oni, ale všetci by sme mali myslieť aj na kyberbezpečnosť, ktorá sa často podceňuje," poznamenal.



"Okrem nového manažmentu prechádzame aj na decentralizované riadenie, naši odborníci budú mať viac slobody, ale aj zodpovednosti. Chceme tak rýchlejšie reagovať na vývoj na trhu," povedal Grujbár, ktorý v pozícii šéfa firmy nahradil jej zakladateľa Petra Dostála. V rámci transformácie bolo tiež vymenované nové predstavenstvo, na ktorého čele dnes stojí Ervin Haramia.



Aliter Technologies vznikla v roku 2007, v posledných rokoch kapitálovo vstúpila napríklad do spoločnosti Tidal Migrations z Kanady, ktorá sa zameriava na migrácie do cloudových technológií a taktiež do Runecast z Veľkej Británie, experta na prediktívne analytiky a monitoring vo virtualizovaných prostrediach.