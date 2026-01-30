Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Ekonomika

Novým generálnym riaditeľom Lesov SR by mal byť Boris Gregor

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Gregor je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a počas svojej profesijnej kariéry pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách.

Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Výberové konanie na post generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky vyhral Boris Gregor, ktorý je v súčasnosti poverený vedením ekonomického úseku spoločnosti. Gregor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia a ekonomiky, ktoré získal vo verejnom aj súkromnom sektore, uviedlo v piatok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Okrem iného pôsobil aj ako podpredseda Protimonopolného úradu SR.

Do výberového konania boli prihlásení a pozvaní traja kandidáti. Na základe výsledkov výberového konania výberová komisia navrhla ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardovi Takáčovi (Smer-SD) vymenovať Borisa Gregora za generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR, štátny podnik,“ uviedol rezort pôdohospodárstva.

Gregor je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a počas svojej profesijnej kariéry pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. Dlhodobo sa venuje strategickému riadeniu, zefektívňovaniu procesov a nastavovaniu stabilného fungovania organizácií. Vo funkcii by mal nahradiť povereného generálneho riaditeľa Juraja Marka.
.

Neprehliadnite

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru