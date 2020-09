Novým generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra je P. Balogh

Bratislava 22. septembra (TASR) – V pondelok (21. 9.) sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra (NLC). Výberová komisia rozhodla o tom, že príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť Peter Balogh, ktorý bol na výberovom konaní úspešný. Informovala o tom Anežka Hrdá, riaditeľka odboru komunikácie a marketingu a hovorkyňa MPRV SR.



Priblížila, že do druhého kola na post generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra so sídlom vo Zvolene postúpili ešte začiatkom septembra dvaja uchádzači. Obaja 21. septembra absolvovali osobný pohovor s výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle metodiky výberových procesov na manažérske pozície, pričom komisia overila odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzačov.



Oznámila, že výberová komisia na základe celkového hodnotenia rozhodla, že generálnym riaditeľom NLC bude Peter Balogh, ktorý je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na hospodársku úpravu lesov a v NLC pôsobil na rôznych pozíciách od roku 2006.



"V Národnom lesníckom centre pracujem s krátkou prestávkou takmer od jeho vzniku. Mojou ambíciou bude pokračovať v budovaní NLC ako akceptovanej a prospešnej inštitúcie, ktorá efektívnym a transparentným spôsobom poskytuje verejnosti komplexné a odborné lesnícke služby. NLC má všetky predpoklady, aby sa stalo lídrom v transfere inovácií do lesníckej prevádzky. Budem sa snažiť, aby sa nám spoločne s kolegami podarilo tento strategický cieľ reálne naplniť," uviedol po oznámení výsledkov druhého kola výberového konania Balogh.



Národné lesnícke centrum je príspevková organizácia zriadená ministerstvom pôdohospodárstva od 1. januára 2006. Medzi jej hlavné činnosti patrí lesnícka veda a výskum, hospodárska úprava lesov, komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie, lesnícke plánovanie ochrany lesa a lesníckych činností, výchova a vzdelávanie v lesnom hospodárstve, poradenská činnosť, práca s verejnosťou a komunikačná stratégia lesného hospodárstva na národnej úrovni.



V súčasnosti NLC tvoria štyri ústavy, a to Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen.