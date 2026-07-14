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Novým generálnym riaditeľom pre McDonald's CZ a SK sa stal G. Pearson

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vymenovanie Pearsona je súčasťou širších organizačných zmien v spoločnosti.

Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Novým generálnym riaditeľom pre McDonald's Česká republika a Slovensko sa stal od júla 2026 Gareth Pearson. Pred nástupom do tejto funkcie bol Pearson vo vedení trhu Spojeného kráľovstva a Írska, jedného z najväčších trhov spoločnosti McDonald's. Informovala o tom spoločnosť.

Vymenovanie Pearsona je súčasťou širších organizačných zmien v spoločnosti. V rámci nich sa Ukrajina, ktorá bola doteraz riadená spoločne s Českou republikou a so Slovenskom, stane samostatným trhom s vlastným vedením. Yuliya Badritdinova, ktorá doteraz pôsobila ako generálna riaditeľka pre všetky tri krajiny, bude viesť spoločnosť McDonald's na Ukrajine a zameria sa na jej ďalší rozvoj v tejto novej etape.

McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995, keď otvoril prvú prevádzku v Banskej Bystrici. Dnes prevádzkuje 58 reštaurácií po celom Slovensku.
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