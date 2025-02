Novým generálnym riaditeľom spoločnosti NAFTA sa stal L. Goryl

Bratislava 3. februára (TASR) - V akciovej spoločnosti NAFTA, ktorá podniká v oblasti podzemného skladovania energie a prieskumu, došlo od februára ku zmenám vo vrcholovom manažmente. Novým generálnym riaditeľom sa stal Ladislav Goryl a predsedom predstavenstva Martin Bartošovič. Informovala o tom v pondelok spoločnosť.



"S veľkou pokorou a odhodlaním preberám vedenie NAFTA v dynamickom období energetického sektora. Mojou prioritou bude pokračovať v úspešnom raste, prinášať technologické inovácie a udržateľný rozvoj spoločnosti tak, aby sme aj naďalej zostali spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov a partnerov," uviedol Goryl pri svojom nástupe do funkcie.



Spoločnosť by sa mala pod novým vedením naďalej zameriavať na rozvoj svojich strategických aktivít, investície do inovácií a digitalizácie, ako aj na posilnenie svojej pozície na medzinárodných trhoch.



NAFTA je medzinárodná spoločnosť, ktorá pôsobí na viacerých európskych trhoch a poskytuje technologicky pokročilé a inovatívne riešenia v oblasti energetiky. Majoritným akcionárom spoločnosti je SPP Infrastructure, ktorá vlastní 56,15 % akcií.