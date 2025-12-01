< sekcia Ekonomika
Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Duslo sa stane Pavel Hanus
Hanus bude zároveň vymenovaný za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Duslo.
Autor TASR
Šaľa 1. decembra (TASR) - Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Duslo sa stane Pavel Hanus. Ten vo funkcii nahradí Petra Bláhu, ktorý z Agrofertu odchádza po viac ako 17 rokoch. Informoval o tom hovorca koncernu Agrofert Pavel Heřmanský.
Hanus bude zároveň vymenovaný za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Duslo. Novým podpredsedom predstavenstva firmy sa stane aj Emil Macho, ktorý v koncerne Agrofert pôsobí ako manažér v segmente poľnohospodárstva. V šalianskom podniku bude mať na starosti vonkajšie vzťahy. „Predsedom predstavenstva spoločnosti zostáva Petr Cingr,“ doplnil Heřmanský.
Nový generálny riaditeľ Dusla Šaľa má za sebou viaceré projekty na Slovensku i v Európe. „Verím, že personálne zmeny posilnia Duslo a prispejú k jeho ďalšiemu rozvoju. Vymenovanie Emila Macha, ako uznávaného manažéra a odborníka v oblasti poľnohospodárstva, odráža náš rešpekt k poľnohospodárom, ktorí používajú naše hnojivá a vďaka nim prispievajú k zabezpečeniu potravinovej bezpečnosti krajiny,“ skonštatoval Cingr.
Hanus pôsobí na významných manažérskych pozíciách v rámci koncernu Agrofert. „Okrem iného je obchodným riaditeľom spoločnosti LAT Nitrogen, výrobcu hnojív a ďalších dusíkatých produktov v Rakúsku a vo Francúzsku a distribútora hnojív v Európe. Je tiež generálnym riaditeľom spoločnosti GreenChem Holding, európskeho výrobcu a distribútora AdBlue,“ pripomenul Heřmanský.
Macho popri svojej novej pozícii podpredsedu predstavenstva Dusla pre vonkajšie vzťahy je generálnym riaditeľom poľnohospodárskej spoločnosti Agropodnik Trnava. „V rámci koncernu Agrofert pôsobí už od roku 2009. V rokoch 2018 až 2024 bol tiež predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Aktuálne je prvým podpredsedom tejto komory a zároveň viceprezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,“ dodal Heřmanský.
