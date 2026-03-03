Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým generálnym riaditeľom UniCredit Bank v ČR a SR bude M.Iannaccone

Vo funkcii nahradí doterajšieho generálneho riaditeľa Jakuba Dusílka.

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia bude od 1. apríla tohto roka Marco Iannaccone. Vo funkcii nahradí doterajšieho generálneho riaditeľa Jakuba Dusílka. Spolu s tým sa stane novým riaditeľom Klientskych riešení pre Strednú a Východnú Európu. Informovala o tom v utorok hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.

Marco Iannaccone má podľa nej viac ako 22 rokov skúseností v skupine UniCredit, pričom dve desaťročia pôsobil na seniorných pozíciách v krajinách strednej a východnej Európy. Po troch rokoch sa vracia do UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia z pozície člena výkonného výboru UniCredit Bank GmbH v Nemecku so zodpovednosťou za divíziu Klientske riešenia.

„Vďaka svojim medzinárodným skúsenostiam, dobrej znalosti podnikateľského prostredia v Česku aj na Slovensku a silnej orientácii na klienta prichádza Marco v ideálnom čase, keď spúšťame nový strategický plán UniCredit Unlimited. Ten od nás vyžaduje ešte väčšiu agilitu a schopnosť inovovať ako fintech, dynamiku technologickej spoločnosti a zároveň využívať rozsah a silu univerzálnej banky,“ uviedla riaditeľka pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit Teodora Petkova s tým, že Česko a Slovensko sú pre banku perspektívne trhy so strategickým významom.
