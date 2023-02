Novým generálnym riaditeľom VÚB banky bude od 1. marca Jozef Kausich

Bratislava 20. februára (TASR) - Jozef Kausich bude od 1. marca novým generálnym riaditeľom VÚB banky. Alexander Resch, ktorý viedol VÚB banku posledných 10 rokov, prevezme pozíciu výkonného riaditeľa oddelenia Retail & Wealth Management v rámci divízie medzinárodných dcérskych bánk (ISBD) IntesaSanpaolo. Informoval o tom Dominik Miša z korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB, a.s.



Kausich sa vracia do VÚB banky po piatich rokoch, počas ktorých pôsobil ako predseda predstavenstva v slovinskej Banka IntesaSanpaolo. Do októbra 2017, pred odchodom do Slovinska, bol 12 rokov členom predstavenstva a vrchným riaditeľom korporátneho bankovníctva VÚB banky. Okrem toho bol aj členom dozornej rady v dcérskych spoločnostiach VÚB banky, VÚB Leasing a VÚB Factoring.



VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny IntesaSanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 128 retailových pobočiek, 33 firemných pobočiek na území Slovenska a jednu pobočku na území Českej republiky.