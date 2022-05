Novým generálnym riaditeľom VVS je S. Prcúch

Košice 16. mája (TASR) – Novým generálnym riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) sa stal Stanislav Prcúch. Ako TASR vodárne informovali, dlhoročného riaditeľa rožňavského závodu do tejto funkcie zvolilo predstavenstvo VVS na svojom pondelkovom zasadnutí.



"Urobím všetko preto, aby som naplnil očakávania a zabezpečoval z pozície generálneho riaditeľa napredovanie spoločnosti," povedal s tým, že VVS dlhodobo vníma ako významný a strategický podnik. Prcúch je absolventom Vysokej školy technickej v Košiciach, na poste riaditeľa závodu Rožňava pôsobí od roku 2005.



Keďže dozorná rada volí predsedu predstavenstva, no generálneho riaditeľa volí predstavenstvo, na kandidátovi sa podľa vodární museli zhodnúť obe zložky. Preto vytvorili spoločnú komisiu. "Prvá fáza výberu vhodných kandidátov prebiehala z interných personálnych zdrojov," dodala VVS s tým, že kandidáti sa prezentovali zástupcom uvedenej komisie. "Druhé kolo výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa, ktoré bolo spojené s predstavením vízie rozvoja spoločnosti, sa konalo aj za prítomnosti zástupcu akademickej obce z oboru vodárenstva," doplnili vodárne.



Prcúch v novej funkcii po 19 rokoch vystrieda Stanislava Hrehu, ktorý marcovým zvolením do dozornej rady ukončil pôsobenie na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti a predsedu predstavenstva VVS.