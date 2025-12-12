Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Ekonomika

Novým generálnym riaditeľom ŽSR bude Miroslav Garaj

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú mať nového generálneho riaditeľa. Od 13. decembra ním bude Miroslav Garaj, ktorý posledných šesť rokov pôsobil na pozícii riaditeľa odboru stratégie a zahraničnej spolupráce v ŽSR. Informoval o tom v piatok odbor komunikácií a marketingu ŽSR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených