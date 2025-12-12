< sekcia Ekonomika
Novým generálnym riaditeľom ŽSR bude Miroslav Garaj
Bratislava 12. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú mať nového generálneho riaditeľa. Od 13. decembra ním bude Miroslav Garaj, ktorý posledných šesť rokov pôsobil na pozícii riaditeľa odboru stratégie a zahraničnej spolupráce v ŽSR. Informoval o tom v piatok odbor komunikácií a marketingu ŽSR.
