Novým guvernérom ČNB je Aleš Michl, sľúbil stabilitu sadzieb

Praha 11. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval za nového guvernéra Českej národnej banky (ČNB) ekonóma Aleša Michla. Doterajší člen bankovej rady vystrieda vo funkcii Jiřího Rusnoka, ktorému na konci júna vyprší druhý mandát a znova kandidovať už nemôže. TASR o tom informuje na základe správy idnes.cz.



Zeman novému guvernérovi zaželal veľa šťastia pri krotení inflácie, ktorá v súčasnosti atakuje 15 % hranicu a je najvyššia od roku 1993. Prezident poznamenal, že existujú dve skupiny ekonómov s výrazne odlišnými názormi, s odkazom na názorový rozkol medzi zástancami a odporcami brzdenia inflácie pomocou vyšších úrokových sadzieb.



„Musíme s rešpektom počúvať obidve skupiny. A zdá sa, že sa v ostatnom čase skutočne preklápajú úrokové sadzby z nástroja brzdenia inflácie v nástroj jej posilňovania,“ vyhlásil Zeman.



„Z týchto dôvodov som sa rozhodol vymenovať za guvernéra človeka, ktorý mal kritický postoj k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Neprial by som si, aby došlo k opačnému extrému, teda k razantnému poklesu úrokových sadzieb. Ale na druhej strane sa domnievam, že neexistujú v súčasnej situácii dostatočné dôvody na ich ďalšie zvyšovanie,“ dodal Zeman.



Michl sľúbil stabilitu sadzieb. Podľa neho bude návrat k dlhodobému 2 % inflačnému cieľu ČNB trvať ešte dva roky. „Je to inflácia nákladová, z väčšej časti dovezená hlavne cez vyššie ceny energií. Zvyšovanie sadzieb túto infláciu príliš neznižuje,“ zopakoval v krátkej reči po vymenovaní svoj dlhodobý postoj.



Zároveň dal najavo, že znižovanie sadzieb nie je na programe dňa. „Od júla budú sadzby už na nejakej úrovni, predpokladám, že budú dostatočné na to, aby krotili dopytovú infláciu. Predpokladám, že navrhnem stabilitu sadzieb po určitú dobu, vyhodnotíme indikátory z ekonomiky a po určitom čase sa rozhodneme čo ďalej,“ dodal.



Nový guvernér ČNB sa prihlásil aj k heslu prvého československého ministra financií Aloisa Rašína „Pracovať a šetriť“. Preto je podľa neho dôležité podporiť vládu pri znižovaní deficitu verejných financií. „Menšie zadlžovanie znamená menší prílev peňazí do obehu a menšiu infláciu v budúcnosti,“ uviedol Michl a ubezpečil, že ČNB aj za jeho vedenia zostane konzervatívnou inštitúciou.



Michl bol v užšom okruhu favoritov na post šéfa centrálnej banky. Okrem neho sa špekulovalo aj o súčasných viceguvernéroch Tomášovi Nidetzkom a Markovi Morovi, padalo aj meno prezidenta Hospodárskej komory Vladimíra Dlouhého.



Dlhodobo bol Michl v opozícii voči väčšine členov bankovej rady ČNB, ktorá rozhoduje o nastavení úrokových sadzieb. Všetky kľúčové hlasovania o raste sadzieb v poslednom čase sa končili výsledkom 5:2. Teda päť hlasov za zvýšenie a dva pre zotrvanie. Jedným z opozičníkov bol práve Aleš Michl, tým druhým Oldřich Dědek.



Obaja dlhodobo tvrdia, že vysoká inflácia, ktorá v apríli dosiahla 14,2 %, je z väčšej časti „dovezená“. Teda spôsobená vysokými cenami dovážaných komodít, surovín a energií. A že zvyšovanie úrokových sadzieb za týchto okolností len poškodí ekonomický rast Česka.



Medzi ekonómami tak silnejú obavy, že Michl na čele centrálnej banky bude ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb brániť, prípadne dokonca tlačiť na ich pokles. Aj ako guvernér síce bude mať len jeden hlas, ale odchodom Jiřího Rusnoka, za ktorého zatiaľ nebola vymenovaná náhrada, sa zmeny v bankovej rade končiť nemusia.



Na konci júna vyprší totiž prvé funkčné obdobie viceguvernérovi Tomášovi Nidetzkému a členovi rady Vojtěchovi Bendovi. Prezident ich môže vymenovať na ešte jedno šesťročné obdobie alebo vymenovať niekoho iného. Špekuluje sa o tom, že prezident bude chcieť do rady vymenovať osobnosti myšlienkovo blízke novému guvernérovi.