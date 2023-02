Novým guvernérom japonskej centrálnej banky sa zrejme stane Kazuo Ueda

Tokio 14. februára (TASR) - Novým guvernérom japonskej centrálnej banky (BoJ) sa zrejme stane akademik a ekonóm Kazuo Ueda, ktorého do funkcie nominovala vláda. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Ueda, 71-ročný, ktorý bol v rokoch 1998 až 2005 členom menového výboru BoJ, by mal vo funkcii vystriedať Haruhiko Kurodu, ktorého druhé 5-ročné funkčné obdobie sa skončí 8. apríla.



Zmena na poste guvernéra znamená ukončenie 10-ročného Kurodovho experimentu, ktorý sa extrémne uvoľnenou menovou politikou snažil dostať ekonomiku z dlhodobej deflácie. Jen sa v utorok ráno po oznámení nominácie posilnil o 0,2 %.



Uedu ešte musia schváliť obe komory japonského parlamentu, čo by však malo byť len formalitou, keďže vládna koalícia má v oboch komorách väčšinu. Parlamentné vypočutie Uedu by sa malo konať 24. februára.



Japonská inflácia sa aktuálne pohybuje nad dvojpercentým cieľom centrálnej banky. Úlohou nového guvernéra bude normalizácia dlhodobej ultra uvoľnenej menovej politiky. Analytici očakávajú, že Ueda, ktorý v minulosti varoval pred nebezpečenstvami predčasného zvýšenia úrokových sadzieb, bude sprísňovanie menovej politiky odkladať. Mohol by však byť ochotnejší než jeho predchodca ukončiť kontrolu výnosovej krivky.