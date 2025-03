Novým guvernérom maďarskej centrálnej banky sa stal M. Varga

Budapešť 4. marca (TASR) - Novým guvernérom maďarskej centrálnej banky sa od utorka stal bývalý minister financií Mihály Varga. Prisľúbil nezávislú menovú politiku centrálnej banky a pokračovanie plnenia hlavného mandátu, ktorým je finančná stabilita. Informovala o tom agentúra Reuters.



Varga vystrieda na poste guvernéra Maďarskej národnej banky (MNB) Györgya Matolcsyho, ktorý v pozícii šéfa centrálnej banky pôsobil od roku 2013. Do vedenia MNB nominoval Vargu v novembri minulého roka predseda vlády Viktor Orbán, ktorého na budúci rok čakajú parlamentné voľby a má záujem na čo najvýraznejšom oživení ekonomiky.



Medzitým sa zrýchlil rast spotrebiteľských cien. Medziročná inflácia dosiahla v januári 5,5 %, čo je najvyššia miera inflácie od decembra 2023. Navyše, harmonizovaná miera inflácie predstavovala za január 5,7 %, najvyššiu úroveň spomedzi všetkých štátov EÚ. K jej výraznému zrýchleniu došlo po prudkom poklese kurzu forintu v minulom roku a zvýšení daní, čím sa vláda snaží znížiť rozpočtový deficit.



Vysoká inflácia však prinútila centrálnu banku pozastaviť znižovanie úrokových sadzieb. Zároveň naznačila, že k redukcii by nemala pristúpiť ani v najbližšej budúcnosti. Príchod Vargu preto vyvoláva obavy, že banka pod novým vedením bude ustupovať tlaku vlády na ďalšie zníženie úrokových sadzieb, čo nový guvernér odmietol.



Prvé zasadnutie menového výboru pod vedením Mihálya Vargu je naplánované na 25. marca. Vtedy by centrálna banka mala zverejniť aj najnovšiu prognózu vývoja inflácie.