Novým konateľom OMV Slovensko sa stane Peter Vyšný

Bratislava 10. marca (TASR) - Od 15. marca 2021 bude novým konateľom spoločnosti OMV Slovensko Peter Vyšný. Nový retail manažér Michal Kubinec nastúpil do funkcie k 1. marcu. Doterajší retail manažér Gernot Gollner sa vracia do Rakúska. TASR o tom informovala OMV Slovensko.



Pred vymenovaním do funkcie retail manažéra pre Slovensko pôsobil Kubinec na viacerých pozíciách na medzinárodnej úrovni na centrále OMV vo Viedni. Gollner, doterajší retail manažér a zároveň konateľ OMV na Slovensku, nastúpil 1. marca na pozíciu retail manažéra v Rakúsku.



"Viac ako desať rokov som pomáhal budovať slovenské OMV ako spoločnosť, pre ktorú je najdôležitejším meradlom úspechu spokojnosť zákazníka. Hoci teraz všetci pre pandémiu prežívame ťažké časy, toto kritérium sa nemení," povedal Kubinec.



Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 16-percentný podiel na trhu. OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.