< sekcia Ekonomika
Novým podpredsedom Predstavenstva VVS je Daniel Kratky
Kratky je členom Predstavenstva VVS od 7. septembra 2022, v ktorom mal doteraz na starosti rozvoj segmentu neregulovaných činností.
Autor TASR
Košice 11. septembra (TASR) - Dozorná rada Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., vo štvrtok vymenovala člena predstavenstva Daniela Kratkeho do funkcie podpredsedu predstavenstva VSV. Zodpovedať v ňom bude za strategický rozvoj a asset management VVS. TASR o tom informovala riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.
Kratky je členom Predstavenstva VVS od 7. septembra 2022, v ktorom mal doteraz na starosti rozvoj segmentu neregulovaných činností. Novou funkciou nadväzuje na doterajšie aktivity. Za svoj cieľ označil ďalší strategický rozvoj VVS a zabezpečenie efektívnej činnosti vodární s využitím zabezpečenia dodatočných zdrojov. „Vo vodárňach máme od roku 2022 nastavenú rozvojovú stratégiu s ambicióznymi plánmi v oblasti základných aj doplnkových činností. Aby sme ju mohli ďalej napĺňať, potrebujeme lepšie zúročenie aktív VVS a efektívne využívanie rozvojového financovania,“ povedal k svojmu menovaniu do novej funkcie.
K jeho menovaniu sa vyjadril predseda Dozornej rady VVS Stanislav Hreha. „Daniel Kratky za posledné roky podnietil výrazné zmeny, ktoré posilnili trhovú pozíciu VVS a podporili pozíciu trendsettera v segmente vodárenstva na Slovensku. Od jeho novej funkcie si sľubujeme ďalšie impulzy a nasmerovanie spoločnosti k ďalšiemu rozvoju cez efektívne využívanie aktív a nových zdrojov financovania,“ uviedol.
Kratky je členom Predstavenstva VVS od 7. septembra 2022, v ktorom mal doteraz na starosti rozvoj segmentu neregulovaných činností. Novou funkciou nadväzuje na doterajšie aktivity. Za svoj cieľ označil ďalší strategický rozvoj VVS a zabezpečenie efektívnej činnosti vodární s využitím zabezpečenia dodatočných zdrojov. „Vo vodárňach máme od roku 2022 nastavenú rozvojovú stratégiu s ambicióznymi plánmi v oblasti základných aj doplnkových činností. Aby sme ju mohli ďalej napĺňať, potrebujeme lepšie zúročenie aktív VVS a efektívne využívanie rozvojového financovania,“ povedal k svojmu menovaniu do novej funkcie.
K jeho menovaniu sa vyjadril predseda Dozornej rady VVS Stanislav Hreha. „Daniel Kratky za posledné roky podnietil výrazné zmeny, ktoré posilnili trhovú pozíciu VVS a podporili pozíciu trendsettera v segmente vodárenstva na Slovensku. Od jeho novej funkcie si sľubujeme ďalšie impulzy a nasmerovanie spoločnosti k ďalšiemu rozvoju cez efektívne využívanie aktív a nových zdrojov financovania,“ uviedol.