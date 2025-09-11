Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým podpredsedom Predstavenstva VVS je Daniel Kratky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kratky je členom Predstavenstva VVS od 7. septembra 2022, v ktorom mal doteraz na starosti rozvoj segmentu neregulovaných činností.

Autor TASR
Košice 11. septembra (TASR) - Dozorná rada Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., vo štvrtok vymenovala člena predstavenstva Daniela Kratkeho do funkcie podpredsedu predstavenstva VSV. Zodpovedať v ňom bude za strategický rozvoj a asset management VVS. TASR o tom informovala riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.

Kratky je členom Predstavenstva VVS od 7. septembra 2022, v ktorom mal doteraz na starosti rozvoj segmentu neregulovaných činností. Novou funkciou nadväzuje na doterajšie aktivity. Za svoj cieľ označil ďalší strategický rozvoj VVS a zabezpečenie efektívnej činnosti vodární s využitím zabezpečenia dodatočných zdrojov. „Vo vodárňach máme od roku 2022 nastavenú rozvojovú stratégiu s ambicióznymi plánmi v oblasti základných aj doplnkových činností. Aby sme ju mohli ďalej napĺňať, potrebujeme lepšie zúročenie aktív VVS a efektívne využívanie rozvojového financovania,“ povedal k svojmu menovaniu do novej funkcie.

K jeho menovaniu sa vyjadril predseda Dozornej rady VVS Stanislav Hreha. „Daniel Kratky za posledné roky podnietil výrazné zmeny, ktoré posilnili trhovú pozíciu VVS a podporili pozíciu trendsettera v segmente vodárenstva na Slovensku. Od jeho novej funkcie si sľubujeme ďalšie impulzy a nasmerovanie spoločnosti k ďalšiemu rozvoju cez efektívne využívanie aktív a nových zdrojov financovania,“ uviedol.
