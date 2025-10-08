< sekcia Ekonomika
Novým predsedom Dopravného úradu bude od januára 2026 Martin Erdössy
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Novým predsedom Dopravného úradu bude od januára budúceho roka Martin Erdössy. Nahradí tak vo funkcii Pavla Hudáka, ktorému sa skončí funkčné obdobie 31. decembra 2025. Vyplýva to z návrhu na vymenovanie predsedu Dopravného úradu, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo dopravy SR, a tá ho v stredu schválila.
Dopravný úrad sa zaoberá dohľadom nad oblasťou dráh a dopravy na nich, civilného letectva a vnútrozemskej plavby na Slovensku. Sleduje aj dodržiavanie zákonov a regulácií v týchto oblastiach.
