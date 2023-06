Novým predsedom dozornej rady Commerzbank sa stal bývalý šéf Bundesban

Frankfurt nad Mohanom 1. júna (TASR) - Akcionári nemeckej banky Commerzbank odsúhlasili bývalého šéfa nemeckej centrálnej banky Jensa Weidmanna za člena dozornej rady, čím mu otvorili cestu na pozíciu šéfa rady. Informovala o tom agentúra Reuters.



Až 99,2 % akcionárov jednej z najväčších nemeckých bánk hlasovalo na stredajšom valnom zhromaždení (31. 5.) za Weidmanna ako nového člena dozornej rady. Následne ho dozorná rada vymenovala za svojho predsedu. Niekdajší prezident Bundesbank tak bude piatym šéfom dozornej rady Commerzbank za posledných šesť rokov.



Commerzbank, ktorú čiastočne kontroluje štát po tom, ako ju pred vyše desaťročím podporil finančnou injekciou, je zhruba v strede rozsiahlej reorganizácie. Súčasťou tohto procesu je znižovanie počtu prevádzok a pracovných miest. V rokoch finančnej krízy 2008 až 2009 sa banka dostala do finančných problémov a zachránilo ju 18,5 miliardy eur z peňazí daňových poplatníkov. Banka štátnu pomoc medzičasom splatila, vláda je však naďalej jej najväčším akcionárom.



Weidmann (55) prevzal pozíciu predsedu dozornej rady od Helmuta Gottschalka. Ten do tejto funkcie nastúpil v roku 2021 po tom, ako jeho predchodca ochorel. V novembri minulého roka však Gottschalk zástupcov akcionárov informoval, že na najbližšom valnom zhromaždení sa už o tento post uchádzať nebude.



Weidmann stál na čele Bundesbank od roku 2011 do konca roka 2021 a bol považovaný za jedného z najkonzervatívnejších členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Dlhodobo kritizoval mimoriadne uvoľnenú menovú politiku ECB, jej smerovanie však nedokázal zmeniť. Z tohto dôvodu ku koncu roka 2021 na svoju funkciu rezignoval a z vedenia Bundesbank tak odišiel o päť rokov skôr. Pred nástupom na post šéfa nemeckej centrálnej banky pracoval päť rokov na pozícii jedného z kľúčových ekonomických poradcov bývalej kancelárky Angely Merkelovej.