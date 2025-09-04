Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým predsedom predstavenstva SPP je Juraj Ondris

Na snímke logo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), a. s. . Foto: TASR - Martin Baumann

Novým generálnym riaditeľom podniku sa stal Martin Húska.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR ako jediný akcionár Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) vymenovalo s účinnosťou od 4. septembra do funkcie predsedu predstavenstva SPP Juraja Ondrisa, ktorý doteraz pôsobil ako člen predstavenstva SPP. Novým generálnym riaditeľom podniku sa stal Martin Húska, informoval vo štvrtok SPP.

Novými členmi predstavenstva spoločnosti sa stali Peter Bagin a Vladimír Švigár. Dôvody, pre ktoré z funkcie po necelých dvoch rokoch odišiel doterajší šéf SPP Vojtech Ferencz, podnik neuviedol.
.

