Novým predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bude Ján Tóth

Bratislava 17. septembra (TASR) - Novým predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) bude bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a ekonomický expert Ján Tóth. Počas hlasovania v parlamente jeho nomináciu podporilo 110 poslancov zo 142 prítomných. Tóth vo funkcii vystrieda Ivana Šramka, ktorý bol predsedom RRZ od 27. júna 2012 do 27. júna 2019. Viacerí ministri počas diskusie v parlamente poďakovali Šramkovi za jeho doterajšie pôsobenie v RRZ.



Parlament podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti volí predsedu RRZ trojpätinovou väčšinou poslancov. Za Tótha hlasovali poslanci OĽANO, Sme rodina, SaS, Za ľudí aj ĽSNS. Väčšina poslancov Smeru-SD a nezaradených poslancov sa zdržali alebo boli proti.



Vláda si vyberala spomedzi troch kandidátov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní. Okrem Tótha sa do top trojky dostal aj Martin Šuster, ktorý je riaditeľom odboru výskumu v Národnej banke Slovenska, a Jarko Fidrmuc, ktorý pôsobí ako profesor katedry medzinárodnej ekonomickej teórie a politiky na nemeckej Zeppelin University Friedrichshafen. Vláda sa na návrh ministra rozhodla pre Tótha. Členmi výberovej komisie spomedzi uchádzačov na post šéfa RRZ boli ekonomickí experti, ale aj poslanci z celého politického spektra.



Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pri oznamovaní Tóthovej nominácie skonštatoval, že má široký prehľad o slovenskej a zahraničnej ekonomike, vie tiež, ako funguje súkromný sektor. "Má víziu, ako by mala fungovať RRZ. V rámci tejto vízie môžeme vidieť, že kladie silný akcent na dlhodobú udržateľnosť verejných financií," priblížil Heger. Podľa ministra aj na základe vízií a priorít Tótha možno vidieť, že smerujú k tomu, aby Slovensko nastúpilo na cestu zdravých verejných financií. "Slovenské vlády sa musia naučiť v dobrých časoch odkladať na horšie časy, lebo doteraz sme toho svedkom za posledných osem rokov neboli," podotkol Heger.



Predseda RRZ zabezpečuje činnosť rady, zvoláva a vedie jej zasadnutia, prináša vízie, podieľa sa na strategických rozhodovaniach a činnosti RRZ a jej kancelárie. Zároveň reprezentuje radu a jej názory navonok pred medzinárodnými organizáciami, ako aj domácim obecenstvom. Funkčné obdobie predsedu je sedem rokov a môže byť zvolený len raz. Od vzniku rady doteraz ním bol Ivan Šramko.



Rozpočtová rada na Slovensku plní dôležitú funkciu. Okrem analytickej činnosti dohliada na verejné financie, zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti, predkladá vláde "vysvedčenie" za plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, taktiež vypracováva stanoviská k legislatívnym návrhom. Okrem toho monitoruje a hodnotí vývoj hospodárenia Slovenska.