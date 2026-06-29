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Novým predsedom Regulačnej rady ÚRSO sa stal Miloš Bikár
Na čele regulačnej rady nahradí Sylviu Kubinec Beňovú.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Novým predsedom Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa stal Miloš Bikár. Na čele regulačnej rady nahradí Sylviu Kubinec Beňovú, ktorá pôsobila vo funkcii predsedníčky od 10. júna 2025. Bikárovi v pondelok odovzdal dekrét o vymenovaní do funkcie predsedu Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vedúci Kancelárie prezidenta (KP) SR Peter Vodráška, informovala KP.
Regulačná rada zvolila Miloša Bikára na svojom zasadnutí 27. januára 2026 za kandidáta na vymenovanie do funkcie predsedu. Regulačná rada je orgánom ÚRSO a zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. Činnosť rady riadi predseda. Rada zároveň prijíma regulačnú politiku, rozhoduje o odvolaniach týkajúcich sa cenovej a vecnej regulácie, volí a navrhuje predsedu a podpredsedu regulačnej rady či schvaľuje spoluprácu s regulačnými orgánmi Európskej únie a schvaľuje kľúčové dokumenty úradu.
Regulačná rada ÚRSO má aktuálne štyroch členov a dve miesta sú neobsadené. Rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria jej členovia, z ktorých jeden je predseda rady pre reguláciu alebo podpredseda rady pre reguláciu. Rada pre reguláciu rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov.
Regulačná rada zvolila Miloša Bikára na svojom zasadnutí 27. januára 2026 za kandidáta na vymenovanie do funkcie predsedu. Regulačná rada je orgánom ÚRSO a zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. Činnosť rady riadi predseda. Rada zároveň prijíma regulačnú politiku, rozhoduje o odvolaniach týkajúcich sa cenovej a vecnej regulácie, volí a navrhuje predsedu a podpredsedu regulačnej rady či schvaľuje spoluprácu s regulačnými orgánmi Európskej únie a schvaľuje kľúčové dokumenty úradu.
Regulačná rada ÚRSO má aktuálne štyroch členov a dve miesta sú neobsadené. Rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria jej členovia, z ktorých jeden je predseda rady pre reguláciu alebo podpredseda rady pre reguláciu. Rada pre reguláciu rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov.