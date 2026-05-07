Novým predsedom SPPK je Jozef Šumichrast

Na snímke Jozef Šumichrast. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má nového predsedu, stal sa ním Jozef Šumichrast. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa komory Jana Holéciová.

Šumichrast získal podporu na predsedníckej pozícii od členov predstavenstva SPPK, ktorí sa v stredu (6. 5.) zišli na svojom mimoriadnom rokovaní v Nitre. Zmena vo vedení najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku sa udiala krátko po odchode bývalého predsedu Andreja Gajdoša, ktorý odstúpil k 1. máju. Takúto formu výmeny na pozícii predsedu umožňujú stanovy komory.

Šumichrast bude na čele SPPK minimálne do 28. mája, keď sa uskutoční valné zhromaždenie SPPK. Na ňom sa bude uchádzať o dôveru aj od samotných 141 delegátov valného zhromaždenia.

Šumichrast začínal v štruktúrach SPPK ako riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava. Následne sa stal predsedom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava a podpredsedom SPPK pre poľnohospodárstvo.
