Novým prezidentom AHK Slowakei je Pavel Lakatos

Bratislava 24. apríla (TASR) - Novým prezidentom Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) sa stal Pavel Lakatos. Do funkcie ho zvolila komora na svojom výročnom valnom zhromaždení. Finančný expert a pokladník komory je nástupcom Petra Lazara, ktorý funkciu prezidenta zastával od roku 2019. Lakatos pôsobí ako finančný riaditeľ v spoločnosti Siemens, členom predstavenstva komory je od roku 2023.



„AHK Slowakei pre mňa nie je len inštitúcia, ale silná komunita. Rád by som prispel k tomu, aby táto komunita naďalej tvorila aktívny most medzi slovenským a nemeckým hospodárstvom,“ konštatoval po zvolení Lakatos.



Do funkcie člena predstavenstva komory boli opätovne zvolení Igor Stančík (Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia) a Renáta Valeková (Duálna Akadémia), ktorí na tomto poste pôsobia od roku 2022. Novou členkou predstavenstva sa stala Veronika Hammond (BMW Slovenská republika).



AHK Slowakei bola založená v Bratislave v roku 2005. Zastupuje záujmy približne 375 členských spoločností a je súčasťou celosvetovej siete nemeckých obchodných komôr v zahraničí. Zastrešujúcou organizáciou je Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) so sídlom v Berlíne.