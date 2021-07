Novým prezidentom Slovenského mliekarenského zväzu je Marián Šolty

Bratislava 6. júla (TASR) - Novým prezidentom Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) sa stal Marián Šolty z akciovej spoločnosti Levické mliekarne. Informoval o tom v súvislosti so svojím valným zhromaždením SMZ.



Na posty viceprezidentov zväzu boli znovuzvolení Martin Buršák zo Syrárne Bel Slovensko v Michalovciach a Peter Novoroľník z mliekarne Rajo v Bratislave.



"To, že sú na pultoch obchodov pravidelne čerstvé slovenské mliečne výrobky, je výsledok dennodennej práce prvovýrobcov a spracovateľov mlieka. Krava sa nedá vypnúť a je potrebné sa o ňu starať každý deň v roku. Surové kravské mlieko je následne dôležité spracovať do určitého času, inak sa znehodnotí," povedal Šolty.



Zvýšiť konkurenčnú schopnosť slovenských spracovateľov by mohli podľa neho pomôcť investičné výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 až 2020. "Tie by sa podľa vyjadrení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR mali vyhlásiť už v najbližšej dobe. Veríme, že sa tak stane a aj vyhodnotenie podaných žiadostí sa uskutoční v optimálnom čase," doplnil Šolty.



Slovenský mliekarenský zväz združuje spracovateľov mlieka už 30 rokov. V súčasnosti zastrešuje mliekarenské spoločnosti, ktoré spracúvajú cez 70 % z celkového objemu nakupovaného a spracovaného mlieka na Slovensku.